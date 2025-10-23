1,43 лв./км ще е дневната тарифа на столичните таксита от януари

Таксиметровите тарифи в София ще се повишат с 18,6% от 1 януари 2026 г., реши Столичният общински съвет (СОС). Съветът прие обща методика за автоматично индексиране на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидна на територията на столицата. Предложението беше подкрепено от 32-ма общински съветници, четирима гласуваха "против", а трима се въздържаха, съобщи БТА.

Методиката използва три основни компонента с различна тежест: инфлация (ИПЦ) – 75%, промяна в минималната работна заплата (MP3) – 15% и горива – 10%. Натрупаната промяна на инфлацията се изчислява от септември на текущата година спрямо последно определените цени за таксиметров превоз до последната месечна справка на Националния статистически институт преди определянето на новите цени. Промяната в минималната работна заплата се отчита на годишна база, а усреднената стойност на горивата се изчислява за период от 12 месеца преди определяне на новите тарифи.

Столичният общински съвет прие минималните и максималните цени за таксиметров превоз на територията на София да са:

Дневна минимална тарифа: 0,73 евро/км (1,43 лв./км), при сегашна - от 1,21 лв.

Нощна минимална тарифа: 0,84 евро/км (1,65 лв./км), при сегашна - от 1,39 лв.

Дневна максимална тарифа: 1,24 евро/км (2,43 лв./км), при сегашна - от 2,05 лв.

Нощна максимална тарифа: 1,52 евро/км (2,98 лв./км), при сегашна - от 2,51 лв.

За улеснение на таксиметровите компании СОС предоставя гратисен период до 31 декември 2025 г. за адаптация на електронните таксиметрови апарати и въвеждане на новите тарифи.