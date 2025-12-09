НОИ отговори на Митрофанова: При нас не са постъпвали платежни ведомости за пенсии

От началото на 2025 г. до настоящия момент в Националния осигурителен институт не са постъпвали платежни ведомости и финансови средства от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация за изплащане на пенсиите на руските граждани, живеещи в Република България. Последната дата, на която такива са постъпили от руската страна, е 9 декември 2024 г., като сумите по тях са изплатени три дни по-късно, съобщиха от Института.

За проблема алармира руският посланик у нас Елеонора Митрофанова. Дипломатът обвини НОИ.

Съгласно действащото Споразумение за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., пенсиите на лицата с местоживеене в България се изплащат от руската страна чрез превеждането им към НОИ на всяко тримесечие, въз основа на предоставени платежни ведомости. След получаването на ведомостите и средствата към тях, институтът извършва изплащането на пенсиите по банковите сметки на лицата, оитбелязват от НОИ.

Националният осигурителен институт изпълнява разпоредбите на споразумението към Договора между Република България и Руската федерация при постъпване на платежни ведомости с правоимащи лица и суми към тях, категорични са от НОИ.

Припомняме, че наскоро Митрофанова обясни:

"Поради незаконните санкции на ЕС срещу „Газпромбанк“, която е отговорна за чуждестранните транзакции, над 6000 души, живеещи в България, са останали без руски пенсии. До юли тази година руската страна беше намерила алтернативна кредитно-финансова институция. За да се възобновят плащанията, беше необходимо да се получи потвърждение от държавата получател. Предприели сме всички необходими стъпки за съгласуване на новата процедура с българската страна.

Трябва да се отбележи обаче, че повече от пет месеца по-късно все още не е получен отговор от ресорния български орган – Националния осигурителен институт, въпреки факта, че пенсионните плащания са освободени от антируски ограничения, а много от засегнатите лица отдавна са граждани на Република България".