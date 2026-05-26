Министър Шишков ще провери готовността за ремонт на пътя Видин - Враца

Във вторник министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери готовността за започване на текущия ремонт на близо 57 км от първокласния път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца.

На място министърът ще инспектира въведената организация на движение, която ще се спазва в периода на изпълнение на дейностите по трасето, както и подготовката на фирмата за реализация на строително-монтажните работи в участъка.

От 26 май започва обновяването на близо 57 км от първокласния път I-1 Видин – Враца. От тях в област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци /от 47-и до 73-и км/. На територията на Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоляновци /от 73-и до 81-и км/ и между обходния път на град Монтана и Сумер /от 112-и до 125-и км/. В област Враца строителни дейности ще се изпълняват в отсечка, преминаваща до село Краводер /от 125-и до 133-и км/ и в 2 км от обхода на Враца при входа на града /от 140-и до 142-и км/.

Ремонтните работи включват подмяна на два пласта от асфалтовата настилка в отделни участъци, а по част от трасето ще се извършват едроплощни изкърпвания с различна геометрия. В определени отсечки настилката ще бъде подменена по цялата ширина на платното. Прогнозният срок за завършване на ремонта е до края на юни. Строителните дейности ще се изпълняват от дружествата, с които АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в трите области - Видин, Монтана и Враца.