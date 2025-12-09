Комисията по бюджет прие на първо четене ревизирания бюджет на НЗОК и ДОО

Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене ревизирания Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., и ДОО, внесени от Министерския съвет (МС).

Законопроектът на НЗОК бе приет с 12 гласа "за", 8 "против", без "въздържал се".

Управителят на Здравната каса Петко Стефановски представи параметрите на бюджета.

В бюджета на НЗОК са предвидени 5 288 595,5 хил. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 173 131,0 хил. евро, от които 3 153 741,0 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване.

Общо разходите за 2026 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 5 288 595,5 хил. евро.

Приходите и разходите по законопроекта са с 444 250,0 хил. евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г. или 9,2% ръст.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4 920 907,2 хил. евро, което представлява увеличение с 383 765,0 хил. евро спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г. или 8,5% ръст, съобщи БГНЕС.

През 2026 г. се предвижда Министерството на здравеопазването (МЗ) ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер 98 717,5 хил. евро за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%.

През 2026 г. държавата ще инвестира 40 млн. евро в създаване на система за електронна здравна карта, а Националната здравноинформационна система се разширява с нови модули, включително мобилното приложение "еЗдраве".

От 1 януари 2027 г. електронните здравни карти стават задължителни, като до края на 2026 г. всички граждани ще получат картите си служебно и безплатно.

Съществуващите здравноосигурителни книжки остават валидни до края на 2026 г.

Законопроектът въвежда и по-строга рамка за разходите на болниците и РЗОК. Надзорният съвет на НЗОК ще утвърждава месечни стойности за болнична помощ и лекарства, а директорите на районните каси ще разпределят лимити между изпълнителите на медицинска дейност.

Контролът върху разходите става тримесечен, с възможност за корекции на лимитите.

Законът предвижда специално финансиране за аптеки в отдалечени и труднодостъпни райони – болници с кадрови дефицит, приоритетни многопрофилни лечебни заведения, с което държавата цели да гарантира достъп до услуги в райони, където медицинските ресурси са най-ограничени.

Проектът предвижда създаването на Национален електронен регистър на незаетите длъжности в лечебните заведения, както и нов регистър за отказ от донорство по Закона за трансплантацията. Промените засягат Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и Закона за лекарствените продукти.

При евентуално преизпълнение на приходите Касата ще може да използва допълнителните средства за плащания по медицински дейности. Запазва се и възможността за покриване на суми по съдебни решения срещу НЗОК чрез вътрешни компенсирани промени.

По време на дебата здравният министър Силви Кирилов заяви, че няма задържано едно плащане, така че всички са си получили това, което са отчели. "Сумите са преведени. В новия бюджет има заложен ресурс допълнително, с който ние ще увеличим заплащането по дейността на Наредба 3 за всички дейности, които са в тази наредба. Трудовата експертиза е сложна дейност, но не е тема на днешното изложение", добави той.

Васил Пандов от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) обяви, че от гледна точка на ПП този проект на бюджет на Здравната каса е по-лош от предишния и като макрополитика той не допринася с нищо изпълнението на Национална здравна стратегия. "Аз не знам как са задоволени исканията на медицинските сестри и младите лекари, след като те обявиха, че от утре започват национални протести. Пари за заплатите на лекарите и на медицинските сестри в този бюджет няма", констатира Пандов.

По думите му този бюджет на Здравната каса в съществената си част е огромна стъпка назад. "Предишният проект не беше добър, но поне беше някакво намерение, което можеше да бъде преработено в по-добър вид", допълни той.

Мартин Димитров от ПП-ДБ изтъкна, че за последните 10 години бюджетът на НЗОК е нараснал с 200%, но докато не се предприемат мерки, парите никога няма да стигат. "Ще гласуваме против и трите бюджета, колеги. Вие знаете само как да харчите повече. Без мерки няма да стане. Без по-голяма ефективност на разходите няма да стане", подчерта той.

Асен Василев се обърна към управляващите с думите, че с този бюджет успяха да изкарат на улицата и медицинските сестри. "Вие подкрепяте философията на Тошко Йорданов, който е от вашата партия, да вкарваме лекари за 500 долара, защото в този бюджет е заложена в тази философия. Абсолютно скандален е този бюджет, той е човеконенавистен. Имам чувството, че искате да уморите българските граждани и да изгоните всички сестри и лекари от България", заяви бившият финансов министър.

Критики към бюджета отправиха също от "Величие" и от "Възраждане".

Маргарита Михаева съобщи, че от "Възраждане" няма да подкрепят този бюджет.

Венко Сабрутев от ПП-ДБ бе категоричен, че този бюджет е стимулиращ корупцията и фалшификациите.

"Нито здравният министър, нито Здравната каса инициират този проблем да бъде решен. Това е вулгарно. Изискваме от вас – МЗ и НЗОК, вие сте длъжни да опазвате парите на българските данъкоплатци", каза още той.

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви от своя страна, че ще бъдат осигурени 30 млн. евро за стартиране на програмата за лекарите специализанти, като уточни, че се дава срок от 2 месеца, за да бъде разработена методология, по която ще бъдат разпределени тези средства да достигнат до специализантите.

Комисията прие и бюджета на ДОО

Законопроектът бе приет с 12 гласа "за", 8 "против" и без "въздържали се".

Бюджетът на ДОО е първият в евро и възлиза на 15,259 млрд. евро. Параметрите на бюджета бяха представени от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова-Начева.

Законопроектът предвижда от 1 януари минималната работна заплата (МРЗ) да стане 620,20 евро, а максималният осигурителен доход – 2300 евро.

Заложено е размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да се повиши на 460,17 евро, а размерът на паричното обезщетение при завръщане на работа преди детето да навърши 2 години да се повиши от 50 на 75 на сто.

Средната пенсия през 2026 г. се очаква да достигне 541,20 евро. Очаква се нейният размер да се повиши номинално с 8,5%.

Ръстът надхвърля повече от два пъти прогнозираната стойност на средногодишната инфлация за догодина от 3,5%.

Това означава, че покупателната стойност на доходите на възрастните хора ще се увеличи.

Предвижда се от 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да се осъвременят по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) по т.нар. швейцарско правило с между 7% и 8%.

От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 322,37 евро на 346,87 евро.

От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също ще се увеличи с процента, определен по швейцарското правило.

През 2026 г. жените, работещи трета категория труд, ще могат да се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията ще са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,421 млрд. евро, което е 11,3% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на България. Тези разходи са с 1,097 млрд. евро или с 8,9% повече спрямо 2025 г.

Една от най-съществените промени е осигуряването на достъп на медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ до електронните здравни досиета на гражданите. Достъпът ще се предоставя единствено след писмено съгласие на лицето и ще се използва за експертизата на работоспособността – особено при освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК.

Въвежда се и нов механизъм за препращане на ТЕЛК решения за ново произнасяне, когато в хода на разследване бъдат установени съмнения за фалшифицирана медицинска документация.

Промените предвиждат пълно електронно издаване и обработване на болничните листове.

Осигурителите ще имат пряк електронен достъп до данните, което според правителството ще намали административната тежест и злоупотребите.

За една година държавата ще освободи работодателите от вноски във фонд "Гарантирани вземания", като средствата ще се покриват чрез вътрешни трансфери.

Надзорният съвет на НОИ ще може да преразпределя средства вътрешно, без да увеличава общия размер на разходите. Икономии от персонал ще могат да се използват за допълнително стимулиране на служителите.

Законът влиза в сила от 1 януари 2026 г., а част от текстовете – от 1 юни 2026 г.

По време на дебата общинската съветничка от Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова отбеляза, че във втория вариант на бюджета максималният осигурителен доход е намален спрямо първия вариант на бюджета.

Депутатът от ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Асен Василев заяви, че силно се е надявал преработването на бюджета да доведе до нещо добро, но "то, за съжаление, не доведе". "С вдигането на максималния осигурителен доход и минималната заплата вие вземате повече пари от работещите, обаче, не им давате повече права", обърна се той към управляващите и посочи, че са замразени ставките за безработица – и минималната, и максималната.

"Замразена е минималната пенсия, замразени са всички други права", продължи бившият финансов министър и подчерта, че единственото, което се променя, е плащането за втората година майчинство.

По думите му именно тук се къса основната връзка в тази система – че като платиш повече, трябва са получиш повече и това е много сериозен дефицит на този бюджет.

"На фона на бюджет от 15 млрд. евро, тук говорим за буквално сравнително малки суми, които дават много ясен сигнал в обществото. Това е първият голям проблем. Вторият голям проблем е в 3-годишната средносрочна рамка. Тази година няма да има увеличение на осигуровките, но догодина и подогодина ще има, т.е. вие не сте се отказали от вдигането на данъчно-осигурителната тежест. Когато всички видят, че парите на хората се харчат ефективно, това е един съвсем различен разговор", каза още Василев.

Бившият финансов министър попита защо се вдига пенсионната вноска за трета категория труд, но не и за първа категория труд. "Защо? Може би защото първа категория са силовите структури", заяви той.

Василев отбеляза по отношение на предстоящата пътна карта за пенсионната система, че никой още не я е виждал и никъде не е отразена в бюджета.

"Няма да подкрепим бюджета", съобщи той и обвини управляващите: "Стана напечено и решихте да дадете малко назад."

Мартин Димитров от ПП-ДБ също потвърди, че ще гласуват срещу трите бюджета. "Отказвате се от относително ниската данъчно-осигурителна тежест", каза депутатът и се обърна към социалния министър с въпроса защо не се мисли за по-добрата събираемост, а единствено се мисли как тези хора, които вече плащат данъци, допълнително още да бъдат обрулени.

Венко Сабрутев от ПП-ДБ също бе категоричен, че бюджетът трябва да отиде в кошчето за боклук.

Георги Хрисимиров от "Възраждане" обърна внимание на обезщетението за безработица и подчерта: "С 18 лв. не знам кой може да живее на ден. Не направихте и промени с това децата на България да получат повече пари. Направихте лека промяна в заплатите на служителите на НОИ."

Мария Илиева от "Величие" заяви, че няма да подкрепят бюджета и добави, че това не са структурните реформи, за които се говори.

Управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева бе категорична, че България е с най-добрата осигурителна система между принципи и права. "Има сигурност при гарантиране на правата на осигурените лица", заяви тя и призова поколенията да не бъдат противопоставяни.

"Не съм наивник да смятам, че опозицията ще подкрепи бюджета", каза от своя страна социалният министър Борислав Гуцанов, според когото са успели да направят един баланс между исканията на правителството, на синдикатите и на работодателите.

Нека да няма лобиране, когато става въпрос за втория стълб или за третия стълб, призова той и посочи, че най-важното в пътната карта са модулите минимален осигурителен доход. "Главен с.четоводител получава ли 1200 лева или част от парите са под масата?

Никой от нас не е наивник", каза още Гуцанов.