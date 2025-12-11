Сиромахов към Слави: Иди си с мир, утре ще е късно

Сценаристът и писател Иво Сиромахов написа остър пост в профила си във Фейсбук, в който прикани лидерът на ИТН Слави Трифонов да си тръгне с мир, защото утре ще е късно. Той задава поредица от въпроси, като един от тях е дали чува гласовете на свободните българи. Сиромахов обвинява доскорошния си шеф в това, че е излъгал избирателите. Отправя и упрек към него, че се е превърнал в слуга на най-мразените политици. Сиромахов пита още: "Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?"

Ето пълният текст на поста му:

"Слави,

виждаш ли какво става в държавата?

Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?

В какво се превърна, Слави?

Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?

Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?

Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?

Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?

Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?

Иди си с мир, Слави.

Утре вече ще е късно."