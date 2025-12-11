IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сиромахов към Слави: Иди си с мир, утре ще е късно

Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб?

11.12.2025 | 11:24 ч. Обновена: 11.12.2025 | 11:45 ч.
Сценаристът и писател Иво Сиромахов написа остър пост в профила си във Фейсбук, в който прикани лидерът на ИТН Слави Трифонов да си тръгне с мир, защото утре ще е късно. Той задава поредица от въпроси, като един от тях е дали чува гласовете на свободните българи. Сиромахов обвинява доскорошния си шеф в това, че е излъгал избирателите. Отправя и упрек към него, че се е превърнал в слуга на най-мразените политици. Сиромахов пита още: "Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?"

Ето пълният текст на поста му: 
"Слави,
виждаш ли какво става в държавата?
Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
В какво се превърна, Слави?
Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски? 
Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
Иди си с мир, Слави.
Утре вече ще е късно."

