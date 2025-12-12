В досиетата "Епстийн" се появи още едно кралско име

Вече за никого не е тайна връзката на Андрю, доскоро по-известен като принц Андрю, с педофила Джефри Епстийн. Нови разкрития на досиетата обаче хвърлят сянка върху още една кралска особа. Това е принцеса София от Швеция. Преди да стане висш член на кралското семейство в Швеция, София е популярна тв водеща и модел.

Кралският двор на Швеция призна, че принцеса София се е срещала с Джефри Епстийн "в няколко случая“. Новината идва след серия от мейли, които свързват София с покойния педофил.

Бившият модел и звезда от риалити телевизията се е срещнала с опозорения финансист чрез своя ментор, шведската бизнесдама Барбро Енбом, през 2005 г., според имейли, публикувани от шведското издание Dagens Nyheter и цитирани от People.

"Последните медийни репортажи относно принцеса София дадоха повод за спекулации за принцесата и предполагаемата ѝ връзка с Джефри Епстий“, заяви говорител на Кралския двор на Швеция в изявление пред Fox News Digital в сряда.

"Кралският двор отговори на въпроси от Dagens Nyheter относно това дали принцесата, тогава на 20-годишна възраст, е била запозната с Джефри Епстийн.“

"Кралският двор отбелязва значителния медиен интерес по този въпрос“, сподели говорителят и добавя: "В същото време е важно отразяването да остане фокусирано върху това, което е от значение. Не може да се очаква от никого да помни всеки човек, когото е срещал през живота си. Въпреки това, принцеса София си спомня, че е срещала Епстийн няколко пъти преди около 20 години".

"Искаме да уточним, че тези срещи са се състояли в социална обстановка, като например в ресторант или на филмова премиера“, продължава изявлението. "Съобщенията, че принцесата е получила помощ от Епстийн с уроци по актьорско майсторство или с виза за Съединените щати, са неверни", добавя говорителят.

Според съобщенията Енбом е написала в имейл от декември 2005 г.: "Това е София, амбициозна актриса, която току-що пристигна в Ню Йорк. Тя е момичето, за което ви разказвах, преди да тръгна и си помислих, че може би ще искате да се запознаете. Може би можем да се видим, преди да отидете на почивка?“. Съобщението включваше снимка на бъдещата принцеса.

Според съобщенията Епстийн отговорил: "Аз съм на Карибите, дали тя би искала да дойде за няколко дни? Ще ѝ изпратя билет".

Предполага се, че педофилът няколко пъти е канил София на частния си остров Little Saint James.

Длъжностни лица също така отбелязаха, че София, която сега е на 41 години, не е приела поканата да се присъедини към Епстийн на острова му.

Като модел, София се прочу с това, че позира топлес за шведското мъжко списание Slitz. През 2005 г. тя се появи и в риалити шоуто "Paradise Hotel“.

Според множество съобщения София се е запознала с принц Карл Филип, единственият син на крал Карл XVI Густав и кралица Силвия, в шведски нощен клуб чрез общи приятели през 2009 г. Връзката им става публична през 2010 г. Двойката се жени през 2015 година. Двойката има четири деца.