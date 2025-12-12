IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 98

Мальовица открива зимния сезон в неделя

Ще има музикална програма, огнено шоу и снежни игри

12.12.2025 | 19:30 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Зимният сезон в курорта Мальовица ще бъде официално открит на 14 декември с празнична програма.

Предвижда се събитието да започне от 11:00 часа в центъра на комплекса, където ще бъде изградена сцена, съобщиха от пресцентъра на Мальовица.  

Организаторите са предвидили музикална програма, огнено шоу и снежни игри за децата. На сцената ще се качат Силви Филип, фолклорен ансамбъл “Родея”, а Росен Петров ще забавлява децата със снежни игри.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мальовица зимен сезон откриване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem