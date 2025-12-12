Мальовица открива зимния сезон в неделя

Зимният сезон в курорта Мальовица ще бъде официално открит на 14 декември с празнична програма.

Предвижда се събитието да започне от 11:00 часа в центъра на комплекса, където ще бъде изградена сцена, съобщиха от пресцентъра на Мальовица.

Организаторите са предвидили музикална програма, огнено шоу и снежни игри за децата. На сцената ще се качат Силви Филип, фолклорен ансамбъл “Родея”, а Росен Петров ще забавлява децата със снежни игри.