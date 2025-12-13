IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама души пострадаха при пожари в Хасково и Стара Загора

Общо 51 пожара са потушени за изминалото денонощие в страната

13.12.2025 | 09:31 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Общо 51 пожара са потушени за изминалото денонощие в страната, двама души са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).

Звената за ПБЗН са реагирали на 75 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които осем в жилищни сгради. 

Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции. Четири са лъжливите повиквания. 

В апартамент в Хасково е пострадал собственикът - мъж на 62 г., който е вдишал от продуктите на горенето и е получил изгаряне по лицето. Сградата е спасена, а девет души са евакуирани.

При пожар в Стара Загора е пострадало момиче на 16 г., което е обгазено. Пострадалата е евакуирана от горящия апартамент и е приета в „Детско отделение“ към Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Проф. Стоян Киркович“ в стабилно състояние за наблюдение, предаде БТА.

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението пожари пострадали
