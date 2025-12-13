Касите на БНБ работят извънредно заради силния интерес към евромонетите

Касите на Българската народна банка ще работят извънредно с клиенти днес и следващата събота, на 20 декември, съобщиха от централната банка.

Решението е заради засиления интерес към стартовите пакети с евромонети с българска национална страна.

На касите в централата на банката може да се закупят стартови пакети, а в Касовия център ще се извършва и обмяна на левове в евро.

Работното време на касите с клиенти е от 8:30 ч. до 15:45 ч. без прекъсване.