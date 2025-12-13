IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 25

Касите на БНБ работят извънредно заради силния интерес към евромонетите

13.12.2025 | 12:29 ч. Обновена: 13.12.2025 | 12:50 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Касите на Българската народна банка ще работят извънредно с клиенти днес и следващата събота, на 20 декември, съобщиха от централната банка.

Решението е заради засиления интерес към стартовите пакети с евромонети с българска национална страна.

На касите в централата на банката може да се закупят стартови пакети, а в Касовия център ще се извършва и обмяна на левове в евро.

Работното време на касите с клиенти е от 8:30 ч. до 15:45 ч. без прекъсване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БНБ каси евромонети
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem