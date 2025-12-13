IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Откраднаха седалки за леки автомобили от румънски тир

13.12.2025 | 13:34 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

За кражба на седалки за леки автомобили съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца. Сигналът е подаден от румънски водач на тежкотоварен автомобил.

Той е обяснил, че на неохраняем паркинг за тирове на главния път Е79 за времето от 19:00 часа на 11 декември до 1:30 ч. на 12 декември неизвестен извършител е срязал лявата и дясна част на платнището на камиона и е извършил кражба на част от превозвания товар. Липсват 21 комплекта столове за леки автомобили.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Мездра.

 

