Вежди Рашидов: Аз ще защитавам Борисов

"Чакат ни тежки дни, чака ни хаос, той е почти налице". Това заяви бившият председател на НС и бивш министър на културата Вежди Рашидов в ефира на "Опорни хора".

"Спекулата ще заработи още по-силно. Ползваме еврото за оправдание - еврото е финикийски знак, едно парче хартия, обменна единица. На пазара спекулантът краде през спекулация. Заиграването с "Лукойл" - скъп петрол, скъпо гориво, газта ще се вдигне, заплатите - не", прогнозира още Рашидов.

Той коментира и антиправителствените протести, подадената оставка и търсенето на отговорност.

"Борисов носи до вчера отговорността, днеска му викат "Искаме оставка", даде оставката. Каква друга отговорност искат от Борисов... Аз ще защитавам Борисов, защото ако има някой, който постъпва много разумно и толерантно, това е той. Ако има човек, който проявява търпимост, това беше той. Останалите са едни истерици, които искат нещо, за което не желаят да носят отговорност", категоричен бе скулпторът пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Ганиела Ангелова има ли алтернатива, Рашидов отговори: "Когато искаш да смениш нещо, трябва да знаеш с какво. Не може само да искаш какво да няма. А какво да има оттук нататък - животът продължава...".