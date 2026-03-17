Каква е цената на безусловната капитулация на Иран?

В исторически план, безусловната капитулация пред Съединените щати е последвана от продължителна американска военна окупация.

На 13 март The Wall Street Journal съобщи, че президентът Доналд Тръмп е наредил изпращането на десантна група от 5000 морски пехотинци и моряци и няколко военни кораба в Близкия изток, засилвайки обявеното от него крайно състояние за войната с Иран: безусловна капитулация.

Американският исторически опит за безусловни капитулации е като цяло положителен: Юлисис Грант в съдебната палата Апоматокс, Вирджиния; Дъглас Макартър на USS Missouri; и Уолтър Бедел Смит в Реймс, Франция. И все пак тези капитулации са дошли с високи разходи за окупация, управление и финансиране, а те липсват в дискусиите за настоящата война, пише TNI Марк Кимит, пенсионираният бригаден генерал от армията на САЩ.

Неприемането на разходите за безусловна капитулация в настоящата война рискува да се повторят грешките, направени след Версайския договор, който сложи край на Първата световна война, която е общоприета като непосредствена причина за възхода на Хитлерова Германия.

Трите американски войни изискваха обширни, продължителни окупации. Военната окупация на Реконструкционния Юг при военно положение продължи 10 години. В Япония след Втората световна война съюзническата окупация продължи седем години; в Германия - 10 години.

За разлика от това, окупацията на Германия след Първата световна война продължи 11 години, но беше ограничена до Рейнланд, едва 6,5% от германската територия. Съюзниците управляваха Рейнланд с много лека ръка, за да поддържат минимални разходите за окупацията, и не направиха почти никакви опити да се намесят във Ваймарската република, която управляваше останалата част от Германия. Цената на тази хлабава ръка беше висока.

Във войните на САЩ управлението в победените страни беше трансформирано. Бившите конфедеративни щати бяха задължени да се подчинят на федералната власт, да премахнат робството, да се откажат от отделянето и да разрешат правото на глас на чернокожите. Едва след окупацията се появиха отвратителните закони на Джим Кроу. В Япония пълната промяна на милитаристична имперска система превърна страната в пацифистка, парламентарна демокрация, гарантирана от конституция, написана от окупационните власти.

В Германия тоталитарната фашистка държава беше трансформирана по подобен начин в двукамерна парламентарна система с многопартийно управление, федерализъм и независима съдебна система. За разлика от това, в Германия след Първата световна война управлението на кайзерите отстъпи място на слабата Ваймарска република, която просъществува само 14 години, преди Адолф Хитлер да дойде на власт през 1933 г.

Войната в Иран е само още един пирон в ковчега на зле замисления мирен план на администрацията на Тръмп за Газа.

Москва ще види ръст на приходите от енергия, но неспособността ѝ да защити Иран ще навреди на позицията ѝ в Близкия изток.

Белият дом все още има множество възможности да налага едностранно тарифи и да създава лостове за своята търговска програма.

Свързани статии Хутите са готови да помогнат на Иран с удари по танкери

Това изправя администрацията на САЩ пред два незавидни избора. Да се ​​стигне до споразумение с останките от Ислямската република или да се стреми да възстанови вариант на монархията отпреди 1979 г. или някаква друга форма на неклерикален режим. Първият, уникален за Иран, би увековечил ролята на върховен лидер, ангажиран с разпространението на принципите на Иранската революция по целия свят. Трансформирането му в неклерикална монархия или република, където основните губещи биха били бенефициентите на настоящия режим, предимно силите за сигурност, би могло да предизвика контрабунтовническа операция, далеч по-голяма от тази в Ирак.

И накрая, разходите за преследване на безусловна капитулация от страна на Иран биха изисквали огромни суми пари, част от които вече са похарчени за водене на войната, а много повече - за окупацията. Ако миналите операции са пролог, това би добавило стотици милиарди долари годишно към вече огромния федерален дълг или би изисквало значително отклоняване на средства за отбрана, необходими за справяне с други противници по целия свят.

Но най-голямата цена би била в броя на войските. Не е преувеличено да се предположи, че би била необходима цялата американска армия, за да окупира Иран. Япония се нуждаеше от над 400 000 войници, Германия - от 250 000. За окупацията на Ирак през 2003 г. генерал Ерик Шинсеки свидетелства, че „Нещо от порядъка на няколкостотин хиляди войници вероятно е цифра, която би била необходима“.

Окупацията на Иран, страна почти четири пъти по-голяма от Ирак

и повече от два пъти по-голяма от населението ѝ, с над 1,5 милиона служители на силите за сигурност, със сигурност би изисквала сили, по-големи от сегашните около 450 000 души на американската армия.

Последиците от искането за безусловна капитулация са поразително ясни. Както историкът Т. Р. Ференбах веднъж посъветва политиците през 1953 г.:

„Можете да летите над дадена земя вечно; можете да я бомбардирате, атомизирате, пулверизирате и заличавате от нея живот – но ако желаете да я защитите и запазите за цивилизацията, трябва да направите това на място, както са направили римските легиони, като поставите младите си мъже в калта.“

Тази администрация се стреми към бърза, безусловна капитулация, при която новият ирански режим се отказва от ядрената си програма, балистичните си ракети и своите пълномощници и се подчинява на народното управление. Това е амбициозна крайна цел, която, ако не бъде стеснена по обхват, би изисквала от американския народ да понесе разходите за потапяне на нашата нация в по-дълбок дълг, водене на „вечна война“ и здраво стъпване на краката ни на земята.