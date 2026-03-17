Има ли конфликт в ПП-ДБ и как влияе на коалицията случаят "Петрохан"?

Божидар Божанов не е сред водачите в листите на ПП-ДБ, които бяха обявени днес.

"В политиката не е важно на кое място си в листите, важно е колко работа вършиш и как избирателите оценяват това. Аз съм на пето място в 23-и МИР, където винаги съм бил, винаги избирателите са ми давали достатъчно доверие чрез преференции. Толкова, че да пренаредя цялата листа и да имам повече преференции от Бойко Борисов. Нямам притеснения какъв ще е резултатът на тези избори", каза съпредседателят на "Да, България" пред Bulgaria ON AIR.

Липсата на познати лица в листата накара много политолози да спекулират, че има конфликт в ПП-ДБ. Сред най-коментираните липсващи е Явор Божанков, за когото ПП са наложили вето да не бъде част от коалицията.

"Дали водачите и листите са оптимални е въпрос, който се обсъжда във всяка една партия и коалиция. Такива дискусии са нормални, въпросът е да доведат до по-висок резултат, да убедят повече избиратели. По отношение на водачески места не е имало драма. От гледна точка на разума, на това коалицията да върви напред, да отидем на изборите, Явор Божанков не е в листите, но смятаме, че той е полезен. Без значение какво се реши, той ще помага на коалицията за нейния резултат. Божанков като всеки има своите дефицити, но е добър оратор, а това е важно качество в парламента", допълни Божанов.

ПП-ДБ се цели в победа на изборите, но социологическите проучвания отреждат едва трета позиция коалицията. Влияе ли случаят "Петрохан" на тези прогнозни резултати?

"Не мисля, че е заради "Петрохан", това е отделна тема. На политическия терен се появи изцяло нов субект с висок личен рейтинг на Румен Радев. Това променя много електоралната картина. Вдига избирателната активност, което е добре. При "Петрохан" има пропаганда, която е насочена срещу нас, с което се опитва да се откажат периферни избиратели. Нямаме нищо общо и призоваваме да не се политизира тази трагедия", подчерта Божидар Божанов.

По думите му има много хора, които не са решили за кого ще гласуват, но са решили да дадат своя вот, и целта на ПП-ДБ е да ги убедят.

Възможна ли е коалиция с "Прогресивна България"?

"Следващият парламент ще има една първа задача - освен да се избере председател, да се избере нов Висш съдебен съвет, това ще бъде трудно, нашата цел е да има 160 гласа извън ГЕРБ и ДПС. Именно те блокираха този избор. Трябва да променим правилата, нормален политически разговор следва да се води. Нашето опасение е, че винаги когато отидеш при ГЕРБ отзад звъни Пеевски, нищо че Борисов казва аз повече няма", коментира още Божидар Божанов.

