Росен Петров: Нашата обща памет ни превръща в българи

Писателят и тв водещ Росен Петров беше гост в собственото си предаване “Операция История”, където представи книгата си "Нека помним II”.

"Нашата обща памет ни превръща в българи”, каза Петров пред водещите на сутрешния блок Виктор Дремсизов и Мария Константинова.

"Хилядолетният път на българите започва всеки път отначало. Историята живее в нашето настояще и само в нас, никъде другаде. И ако искаме децата ни да знаят за Крум, за Аспарух, за Симеон, ние трябва да им разказваме”, каза водещият пред Bulgaria ON AIR.

Водещият сподели и своя отговор на въпроса как човек става българин:

"Основните темели са историята и езикът. Това става с първите думички, които научаваме, с първите песнички, с първите приказки, с произведенията на Иван Вазов, после с общите спомени, които имаме. Нашата обща памет ни превръща в българи. Колкото и да сме разделени, колкото и да не се обичаме понякога един друг, все пак има неща в нашата памет, които ни правят едно цяло."

Втората част с интервюто може да видите тук.