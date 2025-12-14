Мехмед Дикме: Предстои сблъсък между Пеевски и Борисов

Протестиращите не бяха нито за едните, нито за другите, а за бъдещето на България, на мнение е бившият земеделски министър Мехмед Дикме и добави, че това е било лесната част от дилемата. По думите му депутатите не трябва да се крият, а да излязат и да поемат инициативата.

“Тепърва предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов”, на мнение е бившият депутат от ДПС.

Дикме добави, че антиправителствените протести са излъчили огромна позитивна енергия. "Младите показаха, че са бъдещето на България и мисля, че скоро ще вземат властта в свои ръце. Изтърканите политици ще останат в миналото. Протестът беше главно насочен към управляващите, но когато ген. Атанасов се качи на трибуната, имаше мощно освиркване, вяха се и плакати срещу Радев. Протестиращите показаха, че искат много дълбока промяна”.

Ролята на Пеевски в ДПС

По думите му Пеевски има съществена и значима роля в ДПС. "Никой друг освен Делян Пеевски не можеше да детронира Ахмед Доган. Извън това обаче парламентът не е селска кръчма, там хората трябва да се държат подобаващо, аз съм гласувал за "ДПС-Ново начало" и искам отговорно поведение от нея. Крайно време беше да бъде детрониран Доган и олигарсите около него, аз съм гласувал за Пеевски. ДПС има съществена роля в държавата, избирателите ѝ са около 20% от населението. Пеевски обаче напълни площадите - неговите контрапротести бяха суперкатализатор. Дано се изчисти политическата кочина", коментира пред Нова тв Дикме.

Ходовете на Борисов

Бойко Борисов е повторил хода си, както при коалицията с Реформаторския блок - правителството да подаде оставка без общо решение на партньорите.

"Думите на лидера на ГЕРБ, че няма да се занимава с бюджета е удар по Пеевски, защото в него има заложени много средства за инвестиции в общините, управлявани с ДПС. Много от кметовете са подписали предварителни договори за поръчки, които вече се работят. Това ще удари върху имиджа им, а и върху местните бюджета. ДПС е партия на хората на местната власт, не на Пеевски или на Доган. Разклаща се доверието към Делян, ще се отрази на електоралната подкрепа към него. Сега Доган има възможност да се върне. Борисов изпраща сигнална лампичка, че се откъсва от Пеевски и е готов на ново мнозинство с ПП-ДБ. Ако искат ГЕРБ и ДПС да съществуват, двамата трябва да се оттеглят", отбеляза Дикме.

Бившият министър направи прогноза, че "ДПС-Ново начало" ще влезе с 30 мандата в един нов парламент, но потенциалът преди протестите е бил 50. Той смята, че обстановката предоставя много добри условия за политически проект на президента и положението е "сега или никога". А колкото повече се опитват да му пречат, толкова по-силен ще бъде.