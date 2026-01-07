Утре ще е неучебен ден в Крумовград, водата е до колене в града

След обявяването на частично бедствено положение в община Крумовград, със заповед на кмета Себихан Мехмед, утрешният 8 януари е обявен за неучебен. Заповедта е публикувана на фейсбук страницата на администрацията.

Като мотив в нея е записано, че падналите и продължаващи обилни валежи са нанесли значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура, довели до нарушаване на нормалното им функциониране и създаващи опасност за живота и здравето на населението в населени места на територията на община Крумовград. Заповедта е била изпратена и до Регионалното управление по образование в Кърджали, пише още в нея.

Ситуацията в града остава критична. Най-кризисната точка е квартал „Дружба“, където няма ток, а водата според местните стига до коленете, съобщи bTV.

Най-кризисните общини са Крумовград и Кирково, където за утре е обявен червен код за валежи.

Около 16:30 часа днес се активира и системата BG-Alert, а съветите към хората в утрешния ден са да избягват подлези, защото проливните дъждове ще продължат.

От областната управа казаха, че нямат данни за нужда от евакуация на хора в двете общини.

Малко след 19:часа обявиха бедствено положение в части от община Крумовград.

След обилните валежи в района през последните дни и най-вече през изминалото денонощие реките започнаха да преливат.

Синоптиците предупреждават за влошаване на времето у нас от тази нощ.