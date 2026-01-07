IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Утре ще е неучебен ден в Крумовград, водата е до колене в града

Без ток е квартал "Дружба"

07.01.2026 | 20:23 ч. Обновена: 07.01.2026 | 20:24 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След обявяването на частично бедствено положение в община Крумовград, със заповед на кмета Себихан Мехмед, утрешният 8 януари е обявен за неучебен. Заповедта е публикувана на фейсбук страницата на администрацията. 

Като мотив в нея е записано, че падналите и продължаващи обилни валежи са нанесли значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура, довели до нарушаване на нормалното им функциониране и създаващи опасност за живота и здравето на населението в населени места на територията на община Крумовград. Заповедта е била изпратена и до Регионалното управление по образование в Кърджали, пише още в нея.

Свързани статии

Ситуацията в града остава критична. Най-кризисната точка е квартал „Дружба“, където няма ток, а водата според местните стига до коленете, съобщи bTV. 

Най-кризисните общини са Крумовград и Кирково, където за утре е обявен червен код за валежи. 

Около 16:30 часа днес се активира и системата BG-Alert, а съветите към хората в утрешния ден са да избягват подлези, защото проливните дъждове ще продължат.

От областната управа казаха, че нямат данни за нужда от евакуация на хора в двете общини. 

Малко след 19:часа обявиха бедствено положение в части от община Крумовград. 

След обилните валежи в района през последните дни и най-вече през изминалото денонощие реките започнаха да преливат. 

Синоптиците предупреждават за влошаване на времето у нас от тази нощ.

