IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

Щастливо начало на 2026 г. за тези зодии

Вижте кои са те

07.01.2026 | 20:30 ч. 0
Снимка: iStock/kamisoka

Снимка: iStock/kamisoka

Всички знаем крилатата фраза - нова година, нов късмет. Много хора се надяват на повече щастие, положителни развития и хубави новини. За някои зодии началото на 2026 г. наистина ще донесе това. Периодът ще е пълен с радост, успехи и вътрешна хармония. Ето кои са те, според "baku.ws".

Телец
За Телците 2026 г. ще започне като период на спокойствие и стабилност. Резултатите, които толкова време чакаха, най-накрая се сбъдват и идват при тях. Очакват ги финансова стабилност, хармония в семейството и признания, похвали в работата. Всичко това им носи радост. Януари носи вътрешен мир.

Рак
Представителите на Рак влизат в 2026 г. с любов и семейна топлина. Започва нов етап от живота им. Някои ще се сгодят, други ще създадат семейство или ще постигнат емоционален баланс, който чакат от дълго време. Новата година носи на тези зодии радост и мотивация.

Останалите вижте в teenproblem.net 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии и хороскопи 2026 година
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem