IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

ПСС: Ясно, слънчево и тихо е времето в планините

Условията за туризъм са много добри

15.12.2025 | 09:54 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Ясно, слънчево и тихо е времето в планините, условията за туризъм са много добри, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Хората трябва да имат предвид, че на места снегът е заледен. Препоръчва се туристите да използват котки, казаха от ПСС пред БТА. 

Не е имало инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около  7°, на 2000 метра – около 2°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

туризъм условия планини
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem