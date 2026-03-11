България се нуждае от цялостен щит за защита от дронове

Трябва ни чадър над небето, който да предпази инфраструктурата, военните съоръжения и гражданите, категоричен е вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете

На няколко пъти за последните три дни след засичане на дронове около летището в София се наложи дейността на аеропорта да бъде прекратена, а няколко самолета бяха пренасочени към други летища.

Вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете полк. Иван Миланов заяви в "България сутрин", че случаи като тези не са изключение за цяла Европа.

"Въпросът е как реагираме ние. Системата за наблюдение поне работи добре.

Трябва многокомпонентна, цялостна система, която в България на практика не съществува.

Трябва да говорим за цялостен щит. Чадър над небето на България, който да предпази инфраструктурата, военните съоръжения и гражданите", подчерта експертът.

Полк. Миланов съобщи пред Bulgaria ON AIR, че вече е напреднала работата по законодателството за правилата за управление на безпилотните летателни апарати. Трябва да се ускори, да се внесе и да се приема от парламента.

Според госта имаме експертен потенциал, но усилията трябва да се обединят, за да направим ефективна система за защита от дронове

Сега има условия, има чуваемост, има и експерти, изтъкна полк. Иван Миланов.

Големите дронове се откриват с радари, най-малките - с наблюдение,

а средно големите дронове - с радиочестотни средства, стана ясно от думите на експерта.

Вторият елемент е да се определи този дрон свой или чужд е, с какви намерения е, нарушава ли законодателството. Трябва да имаме интегрирана система и да се вземе решение дали и как да се въздейства на този дрон, подчерта полк. Миланов.

На летището не може да използваш въоръжение, там се използват меки мерки.

Той уточни, че хората трябва да бъдат обучени, да знаят къде да използват дроновете и да ги регистрират.

Времето за вземане на решение срещу съвременните дронове е изключително кратко,

тъй като се движат със скорост до 300 км/ч и летят много ниско, посочи още полк. Миланов.

Той даде следния пример от друга европейска страна:

"В Белгия на летището в Брюксел имаше 10-12 дрона. Те са съвсем злонамерено използвани от друга сила. Белгийците свикаха Съвета по национална сигурност и взеха решение за изграждане на национална интегрирана система за защита на цялата територия. Заделиха 50 млн. евро да закупят такава система и тя вече действа".

Според полк. Миланов трябва да имаме система, която да ни предпазва от дронове, преди да произвеждаме и закупуваме такива за атака.

Нашите производители са достатъчно адаптивни да отговарят на бързите промени, на мнение е той.