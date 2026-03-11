Каква е равносметката за 12 дни война в Иран?

След 12 дни военни действия Пентагонът засили ударите си срещу Иран.

"Трудно е да се прави прогноза, изборът на сина на Хаменей подсказва, че религиозният фактор в Иран остава в сила. Иран заплаши с по-масирани удари и сега ще ударят с по-голяма сила. Най-голямата опасност е да се минира Ормузкия проток. Това влияе върху геополитическата обстановка и икономиката. Има сценарий войната да стане религиозна, но той е най-апокалиптичен. Има всички признаци войната да бъде по-продължителна", заяви журналистът проф. Валерий Тодоров в "България сутрин".

По думите на Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество, Турция е добре защитена като член на НАТО и не съществува сериозна заплаха.

"Не е много ясно какви са целите на САЩ в тази война. Обявено беше, че е евентуално да се смени режимът, което е ясно, че няма как да стане. Да бъде изнесен обогатен уран също нищо не е направено. Целите са плаващи и постигането им е плаващо. Дотук постигнато е, че САЩ добиха контрол над небето на Иран", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Русия твърди, че не е предоставяла разузнавателна информация на Иран досега, посочи проф. Тодоров.

"Едната цел е да се спре ядрената програма и да се унищожи потенциалът от балистични ракети, да се смени и режимът. Дотук операцията заседна. Когато Тръмп обяви, че е готов да преговаря, от Иран заявиха, че нямат това намерение. Доналд Тръмп има причина да бърза заради междинните избори. Позитивното е, че САЩ поискаха от Израел да не напада енергийни обекти. Екологични ефекти може да са киселинни дъждове и химически реакции, които да засегнат хората. Печеливши от високите цени на петрола може да са САЩ и Русия", обясни гостът.

Според Димитров петролът отдавна се е превърнал във финансов инструмент, с който се търгува.

"Не става въпрос за контрол на Ормузкия проток - той е над 100 км дълъг и Иран не го проектира. Но може да употреби сила. В чисто военен план САЩ контролират там. Русия вече се възползва от това, че цените на петрола се повишиха и печели от това. Вече без проблем руски петрол се внася в Индия. Това е краткосрочна печалба. Предполага се, че Русия може да предоставя информация на Иран, но не е потвърдено", добави той.