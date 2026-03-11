IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гърция въвежда лимит на печалбата при горивата

Ограничението се отнася и за домакинските стоки

11.03.2026 | 12:55 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Гръцкото правителство въвежда за срок от три месеца лимит на търговската печалба в цените на горивата и на домакинските стоки, заяви премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис на среща с президента на страната Константинос Тасулас днес, предаде държавната телевизия ЕРТ.

„Не трябва нестабилността да води до явления на спекула“, допълни Мицотакис.

Той каза още, че правителството му е в състояние на бдителност и за по-нататъшни последствия от кризата в Близкия изток.

Рязкото поскъпване на горивата отново постави темата за държавната намеса на пазара в центъра на общественото внимание. През последните седмици цените на бензина и дизела тръгнаха нагоре в редица европейски държави, включително и в България, като основните причини се свързват с колебанията на международните пазари на петрол, сезонното търсене и транспортните разходи.

На този фон някои държави търсят различни механизми за ограничаване на ценовия натиск върху потребителите.

Подобни интервенции на пазара не са новост за региона. В миналото различни държави са прилагали временни ограничения на надценките или компенсаторни механизми чрез данъци и субсидии, когато цените на енергоносителите рязко се повишават.

Според икономисти подобни мерки могат временно да облекчат потребителите, но същевременно предизвикват и спорове заради риска от изкривяване на пазара, недостиг на горива или прехвърляне на разходите към други части на веригата.

