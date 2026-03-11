Терзиев иска София да придобие сградата на Нотариата и централата на СДС

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа шест доклада от кмета на София Васил Терзиев и от председателя на Съвета Цветомир Петров за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община, съобщиха от Общината. Имотите са свързани с емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини и училища, парк и терен за нуждите на управлението на отпадъците.

„Много от тези имоти са част от историята и паметта на София, но и от нейното бъдеще. Нашата задача е да им дадем шанс за нов живот – като пространства за образование, култура, обществена памет и работа в полза на хората. Когато градът има ясна визия за развитието си, държавата и общината трябва да действат заедно, за да я реализират,“ заяви Терзиев, цитиран в съобщението.

Столичната община предлага да придобие безвъзмездно от държавата сградата на бившия Нотариат – бул. „Патриарх Евтимий“ № 2, паметник на културата, построена в края на XIX век и използвана десетилетия като нотариат; сградата на ул. „Георги С. Раковски“ № 134 – известна като бившата централа на СДС, предложена за използване от дирекциите „Образование“ и „Спорт и младежки дейности“ на Столична община; имотът на бул. „Сливница“ № 235 – две исторически сгради от 1909 г. и 1935 г., паметници на културата, свързани с обществено-политическата история на София; парк „Врана“ – парк-музей с площ около 100 000 кв. м, паметник на градинско-парковото изкуство, създаден в началото на XX век и развиван с над 800 растителни вида, както и терен в район „Нови Искър“, местност „Църния дол“ – имот с площ 217 056 кв. м, бивша кариера за глина, предложен за рекултивация и използване като площадка за земни маси и строителни отпадъци.

Общината предлага още девет държавни имота, подходящи за изграждане на детски градини, ясли и училища - четири имота в столичния район „Витоша“, един имот в район „Лозенец“, три имота в район „Младост“ и един имот в район „Овча купел“.

В края на февруари СОС прие доклад на кмета на София за постигане на споразумение с Българска академия на науките (БАН), което да даде окончателно решение на дългогодишния казус с реализирането на парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“.