Държавата отново е в режим „на пауза“. Правителство в оставка на фона на проблеми, които не могат да чакат.

Затова - парадоксално, но логично - в центъра на политическия разговор днес не е властта, а бюджетът. Правителството в оставка предлага удължаване на старите правила, за да не се стигне до финансов колапс в началото на новата година. Това е техническо решение, но и ясен симптом: политическата система не произвежда управление, а само временни конструкции за оцеляване.

На този фон партиите водят друг разговор – не за кабинет, а за избори. ПП–ДБ искат време, но не искат правителство. Искат промени в изборните правила, но приемат, че този парламент е изчерпан. ГЕРБ също не виждат смисъл от ново управление, но насочват прожекторите към президента – с призив той да влезе директно в политическата битка. Така президентската институция се оказва в центъра на триъгълник: бюджет без управление, парламент без перспектива и партии, които вече гледат към следващия вот. Въпросът вече не е кой ще управлява, а как ще стигнем дотам. И дали удължаването - на бюджета, на правилата, на политическата безизходица - не се превръща в новия модел на управление.

Дебат по тези теми в ефира на "Директно" с политолога и програмен директор на Института за правни инициативи Теодор Славев и политолога и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" Страхил Делийски.