IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Удължителният бюджет ще бъде гласуван в ресорната комисия

Предвижда се замразяване на заплатите с изключение на минималната

16.12.2025 | 07:10 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Удължителният бюджет ще бъде гласуван на първо четене в ресорната комисия. За целта вторият вариант на проектобюджета за 2026 г. се очаква да бъде изтеглен от парламента.

За това не е нужно решение на депутатите, а на Министерския съвет, тъй като план-сметката не е минала първо четене в парламента.

Въпреки липсата на бюджет, минималната работна заплата в частния сектор ще стане 620 евро и 20 евроцента. Това е възможно, защото има постановление на Министерски съвет за това. За държавния сектор увеличението ще влезе в сила едва когато бъде приет новия бюджет.

Свързани статии

С новия бюджет правителството се задължава да прави максимално толкова разходи, колкото постъпления е събрало.

Текстовете ще бъдат обсъдени в ресорната комисия. Двете най-големи парламентарно представени политически сили - ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ подкрепят идеята за удължителен закон. 

От управляващото мнозинство единствено от "БСП - Обединена левица" се обявиха за приемането на преработения вариант на бюджета за 2026 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бюджет парламент гласуване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem