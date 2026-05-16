Скритата война: има ли саудитски удари срещу Иран

След като дипломацията зацикли, в Персийския залив нарастват опасенията за нов кръг от сражения с Иран, и никъде това не е по-осезаемо отколкото в Саудитска Арабия. Толкова много от действията на кралството през последните няколко седмици бяха обвити в тайна. Но докато министрите му изказваха баналности за деескалация и добросъседски отношения, сега знаем, че Рияд активно се е опитвал да повлияе на събитията, използвайки икономическата и военната си мощ зад кулисите, пише The Times.

Ройтерс разкри, че саудитските сили са нанесли въздушни удари по Иран по време на активната фаза на войната, действия, които не бяха оповестени публично по това време. В четвъртък бе съобщено, че саудитски официални лица са обсъдили идеята за пакт за ненападение между страните в Близкия изток като възможен начин за запазване на мира в региона след края на войната.

С най-големия износ на петрол в региона, опеката над ключовите свети места на исляма, население от над 36 милиона души и висококвалифицирани въздушни сили, саудитците отдавна се считат за лидери на арабите от Персийския залив. Но това ги е превърнало и в естествена мишена за Иран, потенциалния хегемон, чиято враждебност включва въоръжени атаки, които в други части на света биха могли да доведат до открита война.

Саудитска Арабия е била обект на удари от Иран и неговите милиции в Ирак и Йемен много пъти преди тази война - най-забележително преди седем години, когато крилати ракети нанесоха тежки щети на нефтопреработвателния завод в Абкайк в източната част на кралството.

Тази "апокалиптична" опция, мащабна атака срещу иранската петролна инфраструктура, може би е била избегната, но вместо това Ислямската република дразни съседа си със стотици ракети и дронове. Дипломати в региона отбелязват ролята на Алиреза Енаяти, иранския посланик в Рияд, който остана на поста си и служи като канал за комуникация относно това, което може или не може да бъде „приемливо“ за кралството.

Ударите по американското посолство или американските въоръжени сили бяха приети с неохота.

В крайна сметка се говореше, че Мохамед бин Салман, саудитският престолонаследник, и неговото правителство са били недоволни, че Тръмп е пренебрегнал предупрежденията им срещу започването на войната. Но когато иранците изстреляха четири балистични ракети към саудитската столица на 19 март, докато външният министър беше домакин на ислямски колеги, това премина червената линия.

Видимо разгневен, принц Файсал бин Фархан заяви пред пресата:

"Няма да се поколебаем да защитим страната си и икономическите си ресурси."

Скоро след това последваха необявени саудитски удари по ирански ракетни бази.

Използването от Иран на милиции в Ирак за нанасяне на удари по места, които са по-трудно достъпни от самата Иран, също предизвика реакции. За Саудитска Арабия способността да транспортира петрол на 1200 км през пустинята до терминала си в Янбу на Червено море е жизненоважна част от стратегията ѝ за ограничаване на щетите, причинени от затварянето на Ормузкия проток.

Въпреки това на 19 март и 3 април дронове, изстреляни от Ирак, удариха съоръжения в Янбу, което накара саудитците да бомбардират проиранските милиции, които ги бяха изстреляли.

Иранските съюзници хути в Йемен все още не са се опитали да затворят изхода Баб ел-Мандеб от Червено море, което би блокирало саудитските доставки на петрол, нито са ударили самите съоръжения в Янбу. Източници в региона предполагат, че това се дължи на финансови стимули, предложени от кралството, както и на заплахата от военни действия.

Маршрутът през Червено море позволява на саудитците да изчакат дипломатическо решение и им гарантира, че могат да си позволят да бъдат по-търпеливи от съюзници като Кувейт или Катар, чиито износи зависят изцяло от Ормузкия проток. Саймън Колис, британски посланик в Саудитска Арабия между 2015 и 2020 г. и все още консултант в Рияд, съветващ западни компании, казва, че за кралството "не е толкова зле, колкото би могло да бъде, има лъчи на надежда. Те изнасят по-малко петрол, но на цена над 100 долара за барел."

Въпреки това той предупреждава, че подновяването на боевете и ескалацията на конфликта биха могли да провалят внимателно изработената досега политика на саудитците.

Рияд е напълно наясно, че неговата водна инфраструктура, по-голямата част от питейната вода в страната се произвежда от инсталации за обезсоляване, е основната му уязвимост.

В опитите си да избегне такова тотално унищожение, Саудитска Арабия обсъди миналата седмица споразумение за ненападение между държавите от Персийския залив и Иран, за което се твърди, че е по модела на Хелзинкските споразумения от времето на Студената война. Това е най-новият ход на саудитците в продължаващата вече десетилетие борба да намерят modus vivendi с персийския си съсед. Рияд и Техеран възстановиха отношенията си едва през 2023 г.

Колис отбелязва, че войната е осуетила стремежа на Саудитска Арабия към стабилност. Саудитците имали "три стълба на своята сигурност", каза той: отношенията им с Америка (макар и ненадеждни), сближаването им с Иран и усилията им да изградят собствени отбранителни способности. Въздушните сили на кралството разполагат с повече от 400 бойни самолета. Но сега Тръмп (и Израел) ги въвлекли във война, Иран отвърнал на удара и опитите им да произвеждат собствени доставки на модерно въоръжение се провалили.

След като предишният им подход се провали, те се надяват да създадат де факто съюз с три други големи регионални играчи – Египет, Турция и Пакистан. Максад от Eurasia Group казва, че новата четворка е "най-добрият шанс на Саудитска Арабия да натрупа влияние и да седне на масата за преговори, говорейки с един глас с Иран".

Мнозина се питат как едно споразумение между тези страни и Иран би могло ефективно да запази мира, тъй като САЩ и Израел вероятно никога няма да бъдат част от него. Нагласите в Рияд бяха илюстрирани в неотдавнашна статия на бившия шеф на разузнаването принц Турки ал-Файсал, в която той твърди, че кралството е осуетило „израелски план за разпалване на война между нас и Иран“.

Предишният съюзнически алианс на Саудитска Арабия, Съветът за сътрудничество в Персийския залив, който включва Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, на практика се разпадна. ОАЕ се превърна в стратегически партньор на Израел, докато Оман и, в по-малка степен, Катар се опитаха да сключат свои собствени споразумения с Иран.

Предвид заявеното намерение на Ислямската република да запази контрола си над Ормузкия проток, като дава приоритет на преминаването на своите приятели и същевременно увеличава приходите си, предизвикателствата пред Рияд явно не са приключили. И макар саудитците и ОАЕ да могат да се опитат да заобиколят препятствието, като използват тръбопроводи или сухопътни търговски маршрути, все пак може да има сериозни последствия, ако Ормуз остане играчка в ръцете на Корпуса на ислямската революционна гвардия.