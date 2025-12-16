Костадинов повтори след срещата с Радев: Този парламент е изчерпан

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов направи коментар след консултациите при президента Румен Радев. Депутатът повтори това, което каза и в кабинета на Радев - спешни нови избори, отлагане на влизането в еврозоната.

"Позицията на "Възраждане" е ясна и категорична - този парламент е изчерпан. Той е и нелегитимен и морално обезценен. Колкото по-скоро преминем през процедурата на мандатите, връщането им, толкова по-добре е за нашата страна", каза Костадинов.

Народният представител добави, че партията е подчертала пред държавния глава, че настоява за запазването на българския лев, защото, по думите на Костадинов, в момента се случва нещо безпрецедентно и извън нормалния ход на политическия процес.

"България е на път насилствено да бъде вкарана в еврозоната - без правителство и без бюджет, а самата еврокомисия не смята това за проблем. За нея е важно България да бъде анексирана, а българската финансова система - унищожена. Ние имаме друг дневен ред - не искаме това нещо, а ЕК се държи като враг. Ние сме против удължителния бюджет - той е съставен в левове и не искаме държавата да продължи да задлъжнява", категоричен е Костадинов.

"Против сме, защото се теглят дългове от 19 млрд. лв., за да може да се компенсират надутите разходи. Не вярвам, че кабинетът може да направи полезен ход. Те предпочитат да вкарат държавата в хаос. Изходът е да не се теглят кредити, дори и една стотинка допълнителен заем, да се съкратят министерствата от 17 на 10, да няма дефицит. Реалистичният ход е българското правителство да предложи бюджет, в който няма дефицит. Българското правителство играе на сечено и ще бъдем вкарани в хаос. Не искаме да влизаме в еврозоната", добави Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" отново повтори, че избори през март са добър вариант.

"Искам да се обърна към всички наши сънародници. Каквито и да бъдат пипанията на Изборния кодекс, има нещо, което не зависи от Изборния кодекс, и това е избирателната активност. Ако има висока избирателна активност ГЕРБ и ДПС, според нашите сметки, на следващите избори ще имат 60 депутата. Това означава, че ГЕРБ и ДПС ще бъдат маргинални политически формации, които по никакъв начин от тук насетне, няма да имат никакво влияние върху българския политически процес", добави лидерът на “Възраждане”.