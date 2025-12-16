КС ще се произнесе за достъпа на антимонополната комисия до трафични данни

Конституционният съд (КС) единодушно допусна за разглеждане искането на президента Румен Радев да бъдат "отненени" последните промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), направени при измененията на Закона за защита на конкуренцията, съобщиха от Конституционния съд.

С тях беше дадена възможност трафични данни за електронната комуникация на предприятия да бъдат съхранявани за нуждите на производства за нарушения на конкуренцията – за забранени споразумения и съгласувани практики. Става въпрос за „споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар“.

Трафичните данни ще бъдат съхранявани за 6 месеца. А Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще може да иска от съда да ѝ бъдат предоставени данни за проследяване и идентифициране на източника на връзката, за идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката и за идентифициране на крайното устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство при реализиран интернет достъп.

Според Румен Радев така се нарушават неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и неприкосновеността на свободата и тайната на кореспонденцията.

КС конституира като заинтересувани институции по делото Народното събрание, Министерския съвет, министрите на правосъдието и на транспорта и съобщенията, Висшия адвокатски съвет, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията за регулиране на съобщенията.

Съдът покани за становища Съюза на юристите, фондация „Български адвокати за правата на човека“, фондация „Програма за достъп до информация“ и Българската асоциация за европейско право, съобщи "Лекс" .

КС поиска и правното мнение на проф. д.н. Георги Димитров, проф. д.н. Нели Огнянова, проф. д-р Веселин Вучков, проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Мариана Карагьозова-Финкова, проф. д-р Мартин Белов, проф. д-р Мартин Захариев, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Деница Топчийска, доц. д-р Иван Стойнев, доц. д-р Силвия Цонева, доц. д-р Христо Христев, Богдан Млъчков и адв. Георги Сулев.