Следващото оръжие на Тръмп, с което да упражни властта си над света

С все още затворения Ормузки проток, има само едно място, където Обединеното кралство и Европа могат да отидат, за да компенсират недостига на втечнен природен газ (ВПГ): Северна Америка. САЩ вече доставят повече от половината от вноса на втечнен природен газ в ЕС и повече от 80% от този на Великобритания, пише за The Telegraph международният редактор Ханс ван Льовен.

Със забраната за внос на руски газ, която предстои в началото на 2027 г., и почти никъде другаде няма да се доставя повече втечнен природен газ, зависимостта на Европа от американския газ само ще нараства.

Газовият гигант от Персийския залив QatarEnergy имаше лоши новини за европейските си клиенти тази седмица. С все още блокирания Ормузки проток, на някои страни беше казано, че още от планираните доставки на газ за Катар никога няма да пристигнат.

Договорите за втечнен природен газ (ВПГ) вече са отменени поне до юли. Дотогава европейските енергийни компании ще започнат да презапасяват газовите си резерви за предстоящата зима. Обичайният им краен срок за презареждане на резервоарите е 1 ноември. Държавите просто не могат да чакат още дълго Ормузкият проток да се отвори отново.

И все пак нарастват опасенията, че Доналд Тръмп, който е все по-раздразнен от Европа, няма да може да устои на използването на тази новооткрита сила като оръжие за принуда.

През февруари Крис Райт, министърът на енергетиката на САЩ, описа страната си като "непоколебим доставчик на енергия" за Великобритания и Европа.

Но само месец по-късно, със затворения Ормузки проток и смутения пазар на газ, Андрю Пъздър, посланикът на Тръмп в ЕС, предприе различна тактика. Докато настояваше Брюксел да финализира търговското споразумение между ЕС и САЩ, което Тръмп подписа с Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия, на голф игрището си в Търнбери преди почти година, Пъздър изигра картата на втечнения природен газ (LNG).

Откакто Тръмп заплаши да анексира Гренландия през януари, европейците са нащрек за възможността Тръмп да използва доставките на газ като оръжие. Сега са разтревожени.

Тръмп става все по-враждебен към европейските лидери,

които предлагат в най-добрия случай хладка подкрепа за конфронтацията му с Иран.

Сър Киър Стармър, Фридрих Мерц, германският канцлер, Еманюел Макрон, френският президент, Педро Санчес, испанският премиер и дори Джорджия Мелони, италианският премиер, бивш фаворит, бяха обект на остри критики.

Лора Пейдж от аналитичната фирма Kpler казва, че сигурността на доставките на газ за Европа се е превърнала в "голяма тема на пазара".

Вносът на руски газ ще бъде забранен следващата година, "което ще елиминира втория по големина доставчик". Катар е третият по големина и доставките му все още са под съмнение.

Мат Дринкуотър от аналитичната фирма Energy Aspects казва, че може да е правно трудно за Тръмп да използва американската пазарна мощ като оръжие, защото американският втечнен природен газ (LNG) се търгува чрез частни търговски договори.

Тази седмица обаче Австралия демонстрира какво е възможно. За да намали цените на газа на вътрешния пазар, правителството на премиера Антъни Албанезе заяви на трима производители на втечнен природен газ (LNG), че от юли следващата година ще трябва да задържат 20% от недоговорения си износ за вътрешния пазар.

Дринкуотър не очаква САЩ да последват примера на Австралия, особено след като американските потребители на промишлен газ плащат много по-малко за енергията си от австралийците. Това би могло да се превърне в надпревара за нови източници на втечнен природен газ (LNG), като се проверяват имената на потенциални експортни проекти чак до Аржентина, Папуа Нова Гвинея и Африка. Но тези проекти имат дълъг път до реализация. А междувременно алтернативни европейски доставчици като Алжир, Нигерия и Тринидад и Тобаго произвеждат на или близо до капацитета си. Нещо повече, техният добив може да бъде обект на наддаваща война между Азия и Европа, така че набавянето на достатъчно газ в хранилищата за предстоящата европейска зима може да бъде предизвикателство или най-малкото скъпо.

Другият вариант за европейско енергийно снабдяване, устойчиво на Тръмп, е или да се възобнови използването на въглища, както правят азиатците, или да се удвои използването на възобновяема енергия. Но това не може да се направи преди тази зима.

Никой не очаква европейските лидери да отхвърлят забраната от 2027 г., но има карта за излизане от затвора. Ако изглежда, че нивата на съхранение на газ ще паднат, Европейската комисия може да обяви енергийна извънредна ситуация. Това би отворило първоначален четириседмичен прозорец за закупуване на руски газ, който също може да бъде подновен.

Докато служители на ЕС обмислят дали ще трябва да вземат подобни неприятни решения, сянката на Тръмп и все по-строгия му контрол върху енергийните доставки на Европа надвисва над Брюксел.