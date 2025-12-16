IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Блъснатото в София 15-годишно дете е оперирано и е в стабилно състояние

То е прието с тежка травма в Отделението по детска гръдна хирургия на болница

16.12.2025 | 15:00 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Петнайсетгодишното дете, което беше блъснато тази сутрин в столичния квартал "Хаджи Димитър", е прието с тежка травма в Отделението по детска гръдна хирургия на болница "Пирогов", съобщиха от спешната болница. То е оперирано е и е в стабилно състояние. 

Сигналът за инцидента е получен в Центъра за спешна медицинска помощ – София в 8:13 часа. Пристигналият на място екип го е транспортирал до "Пирогов". 

Свързани статии

Детето е било блъснато от пешеходна пътека от жена, чиито проби за алкохол и наркотици са отрицателни, каза на брифинг по-рано днес комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Свързани статии

Момичето е пресичало на пешеходна пътека.

На светофара е бил подаден зелен сигнал, а в същото време зелена светлина е била подадена и за завиващите автомобили. Светофарът на уредбата на ул. "Ангел Войвода“ е пропускал едновременно водачите на автомобили и пешеходците.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

блъснато дете Пирогов пътен инцидент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem