Блъснатото в София 15-годишно дете е оперирано и е в стабилно състояние

Петнайсетгодишното дете, което беше блъснато тази сутрин в столичния квартал "Хаджи Димитър", е прието с тежка травма в Отделението по детска гръдна хирургия на болница "Пирогов", съобщиха от спешната болница. То е оперирано е и е в стабилно състояние.

Сигналът за инцидента е получен в Центъра за спешна медицинска помощ – София в 8:13 часа. Пристигналият на място екип го е транспортирал до "Пирогов".

Детето е било блъснато от пешеходна пътека от жена, чиито проби за алкохол и наркотици са отрицателни, каза на брифинг по-рано днес комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Момичето е пресичало на пешеходна пътека.

На светофара е бил подаден зелен сигнал, а в същото време зелена светлина е била подадена и за завиващите автомобили. Светофарът на уредбата на ул. "Ангел Войвода“ е пропускал едновременно водачите на автомобили и пешеходците.