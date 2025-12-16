"Обнови Европа" защити Кючюк, обвини Пеевски за поискания имунитет

Твърдо стоим зад Илхан Кючюк и всички в България, които продължават да защитават демокрацията, заяви лидерката на "Обнови Европа" Валери Айе в Страсбург

Ние твърдо стоим зад Илхан Кючюк и всички в България, които продължават да защитават демокрацията от налагане на сила и сплашване, заяви лидерката на "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе днес в Страсбург, по време на брифинг в залата за пресконференции в корпус "Вайс" на комплекса на ЕП.

Вчера, в първия ден на последната пленарна сесия на европарламента за годината, председателката на ЕП Роберта Мецола обяви, че Европейската прокуратура е поискала от нея да бъде отнет имунитетът на Кючюк, като искането ще бъде препратено на Комисията по правните въпроси. Кючюк е председател на правната комисия към ЕП.

Свързани статии Европейската прокуратура поиска имунитета на Илхан Кючюк

"Обнови Европа“ изразява дълбокото си безпокойство от искането на българските власти за отнемане на парламентарния имунитет на нашия колега Илхан Кючюк. Осъждаме действията на българските власти като политически мотивирани и насочени срещу принципна и надеждна опозиционна фигура.", започна изявлението си Айе.

"Илхан Кючюк показа политическа смелост и пълна почтеност, когато отказа да легитимира превземането на ДПС от Делян Пеевски. Като публично се раздели с партийна структура, завладяна от олигархични интереси, той съзнателно плати политическа цена. Тези, които бяха с него, бяха отстранени, което не оставя никакво съмнение относно естеството на упражнения натиск", продължи Айе.

"Това е контекстът на настоящите действия. Те отразяват по-широк модел на институционална злоупотреба и избирателен натиск, имащ за цел заглушаване на онези, които оспорват утвърдената власт. Предвид досието на г-н Пеевски, нито времето, нито методите могат да се считат за случайни", посочи председателката на групата на "Обнови Европа".

"В момент, когато българските граждани излязоха на улицата, за да протестират срещу корупцията, превземането на държавата и провалите в управлението, този случай изпраща изключително тревожен сигнал. "Обнови Европа“ няма да допусне да бъде сплашвана. Демократичните институции съществуват, за да защитават плурализма, а не да служат за политически репресии. Ние твърдо стоим зад Илхан Кючюк и зад всички онези в България, които продължават да защитават демокрацията от налагане на сила и сплашване", заключи днес в Страсбург Валери Айе.

Илхан Кючюк: Не се крия зад имунитет, ще съдействам на органите

Илхан Кючюк заяви от своя страна, че признава, че е бил наистина изненадан, когато получил информацията, че в рамките на пленарната седмица, ще бъде поискано свалянето на парламентарният му имунитет.

"Повод за това е подаден сигнал, който, по мое убеждение, цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което през годините съм получил както от гражданите, така и от институциите.

Институциите са длъжни да направят проверка при всеки подаден сигнал. Ще съдействам напълно на всички компетентни органи за изясняване на фактите. Нямам какво да крия. Истината винаги е била моето най-силно оръжие и аз имам най-голям интерес тя да бъде установена ясно, открито и без интерпретации+, заяви на страницата си във фейсбук Кючюк.

Той е категоричен, че не се крие зад имунитет.

"Имунитетът в ЕП не е лична привилегия на евродепутата. Той е гаранция за независимостта на институцията, която позволява на евродепутатите да изпълняват мандата си свободно и се разглежда по установена процедура. В рамките на тази процедура ще съдействам изцяло, така както съм го правил винаги.

През годините съм устоявал на немалко атаки срещу мен и съм преминавал през тях с достойнство. Работил съм с увереност, откритост и чувство за отговорност и ще продължа да го правя. Винаги съм отстоявал позициите си честно и публично – и ще продължа да ги отстоявам. За мен интегритетът, откритостта и истината не са думи, а принципи, които следвам последователно.

Ще продължа да работя със същата отдаденост, прозрачност и отговорност – в услуга на всички граждани и в защита на демократичните ценности, в които вярвам. Именно затова избирам да ви информирам лично и открито", коментира още Илхан Кючюк.