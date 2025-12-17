IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лена Бориславова: Те подадоха оставка, но не сдадоха властта

Искането на ПП за премахване на охраната на Делян Пеевски остава в пълна сила

17.12.2025 | 10:38 ч. 47
Лена Бориславова: Те подадоха оставка, но не сдадоха властта

Депутът от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова алармира във Facebook, че въпреки оставката, властта не е сдадена. Тя пусна и видео с охраната на НСО на лидера на ПП-НН Делян Пеевски и пристигането му в Народното събрание преди да покаже кабинет 222 като "Музей на сглобката". 

"Те подадоха оставка на правителството, но не сдадоха властта. Тяхната власт никога не се е състояла във формалното назначаване на кабинет.  Оставката бе важна, очаквана и неизбежна, но тя не решава нито един от проблемите в окупираната ни държава. 

В това време Пеевски все още е най-охраняваният българин с държавни пари", заявява Бориславова. 

Едни от първите задачи, които "Продължаваме промяната" си поставя след големите протести е премахване на охраната на НСО на Делян Пеевски, както и освобождаването на кабинет 222 в Народното събрание, бивш на Тодор Живков и настоящ на лидера на ДПС-НН. 

По-рано тази сутрин Делян Пеевски показа кабинета си, който е превърнал в "Музей на сглобката". Той заяви, че няма да позволят да се подмени историята. Каза също, че ДПС е направило в сглобката много хубави неща. Според Пеевски, това, която се случва, минава всякакви граници - да се подменя историята.

И обеща, че ще промени агресивния тон.  

 

