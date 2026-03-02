Светослав Бенчев: Има леко поскъпване на бензин и дизел с 1%

“Към момента можем да отбележим, че има леко поскъпване на бензина и дизела с около 1%, което се дължи изцяло на факта, че курсът на суровия петрол в последния месец се е покачил с около 7-8%”, заяви в интервю за БНР председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Той добави, каквото и да стане оттук насетне, ще зависи изцяло от това как ще се развие конфликта в Иран.

"Трябва да видим дали ще бъде затворен Ормузкият проток, практически той е затворен и в момента. Виждаме, че корабите стоят от двете страни на пролива и не преминават. От там минава около 20% от световното потребление на суров петрол, което не е никак малко, и около половината може да бъде компенсирано през тръбопроводи. По отношение на природния газ (около 20% от световната търговия на газ преминава от там) ситуацията също е тревожна, защото количествата, които минават от там, няма откъде да бъдат компенсирани”, коментира Бенчев и добави, че все пак е важно колко време ще продължи конфликтът.

“Ако той наистина продължи около 4 седмици, това наистина може да има по-сериозно отражение на цените на суровия петрол", коментира председателят на БПГА.

Никой не знае дали тръбопроводите ще бъдат засегнати, отбеляза Бенчев и припомни, че те са направени, за да заобикалят този пролив и количествата да може да отиват директно в Средиземно море и от там да бъдат товарени.

Притеснения около “Лукойл”

По думите на Бенчев поне към настоящия момент проблеми за снабдяването на рафинерията на "Лукойл" в България няма и всичко е тихо и спокойно.

Относно запасите в страната той увери, че имаме наличност.

“Нещата са осигурени и са под контрол. Че липсват някакви количества от резерва - да, но в крайна сметка те са такива, че могат да бъдат компенсирани. Около 10-14 дни трябва да се задържи висока цена, за да се отрази това на колонката, поясни още Бенчев.

"Дали това ще стане, ще видим. По отношение на природния газ този проблем с липсата на доставки евентуален, който може да има, ще се комбинира с това, че в последните седмици наблюдавам, че заради студовете, които имаше, цената тръгна нагоре. Тоест това, което може да очакваме там, е допълнително повишение на цената по отношение на компенсацията, липса на доставки, но до какви стойности ще стигнем - аз и за двете не искам да спекулирам. Да не спекулираме с някакви стойности, но виждате по отношение на тези 6-7 долара, които имахме в рамките на месец, повишението е с около 1-2 до 3 цента на колонката”, коментира Бенчев.