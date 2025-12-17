Зафиров: БСП ще отстоява позицията за редовен бюджет

"Темата с бюджета беше ключова на разговора с президента. Изразихме загриженост за евентуалното неприемане на бюджета. С изненада научаваме за промяната в позицията на нашите партньори в съвместното управление, но БСП ще отстоява позицията да има редовен бюджет", каза след консултациите лидерът ба БСП-ОЛ Атанас Зафиров.

По думите на Зафиров присъединяването на страната ни към еврозоната с удължен бюджет е рисково. "Януари и февруари ще бъдат трудни месеци", добави лидерът на БСП и добави, че го изненадва неразбирането на обществото, защото това е възлова тема.

Попитан кога ще решат за промените в Изборния кодекс, Зафиров каза, че за БСП позицията там е ясна - честни и прозрачни избори.

Зафиров не отговори за кога партията се готви за избори.