IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Борисов от TikTok: Тежките последици си имат име - Асен Василев ВИДЕО

В пленарна зала ГЕРБ ще подкрепи само удължителен бюджет

17.12.2025 | 12:46 ч. Обновена: 17.12.2025 | 12:57 ч. 109
@gerb_party #Борисов ♬ original sound - GERB

 

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи коментар за удължителния бюджет, използвайки този път не Facebook, а TikTok.

"Ясно ще кажа. ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет, но за всички да е ясно, че последиците, които води всичко това, са тежки", бяха началните думи на партийния лидер.

Борисов каза, че следва да няма увеличение на учителските и лекарските заплати.

Свързани статии

"Над 750 хиляди хора с увреждания няма да си получат средствата. Над 100 хиляди асистенти няма да ги получат. Над 400 хиляди млади семейства - добавките няма да получат. Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка", на мнение е Борисов.

По-рано днес лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви, че ставаме свидетели "на може би най-наглото гласуване в този парламент – за четвърти път управляващите се опитват да си прокарват крадливия бюджет". 

Призоваваме всички хора на протест в 18:00 ч. утре, за да бъде блокирано това безобразие финално и да не им позволим да откраднат 20 милиарда дългове, които са заложени в този бюджет, каза той.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бойко Борисов удължителен бюджет ГЕРБ пленарна зала Асен Василев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem