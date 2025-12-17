Борисов от TikTok: Тежките последици си имат име - Асен Василев ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи коментар за удължителния бюджет, използвайки този път не Facebook, а TikTok.

"Ясно ще кажа. ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет, но за всички да е ясно, че последиците, които води всичко това, са тежки", бяха началните думи на партийния лидер.

Борисов каза, че следва да няма увеличение на учителските и лекарските заплати.

"Над 750 хиляди хора с увреждания няма да си получат средствата. Над 100 хиляди асистенти няма да ги получат. Над 400 хиляди млади семейства - добавките няма да получат. Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка", на мнение е Борисов.

По-рано днес лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви, че ставаме свидетели "на може би най-наглото гласуване в този парламент – за четвърти път управляващите се опитват да си прокарват крадливия бюджет".

Призоваваме всички хора на протест в 18:00 ч. утре, за да бъде блокирано това безобразие финално и да не им позволим да откраднат 20 милиарда дългове, които са заложени в този бюджет, каза той.