IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Василев: Най-наглото гласуване, опитват се да си прокарат крадливия бюджет

Той призова хората да излязат на протест утре в 18,00 часа

17.12.2025 | 10:55 ч. 110
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент – за четвърти път управляващите се опитват да си прокарват крадливия бюджет. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Асен Василев от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). Той обяви, че е прието в дневния ред да се разгледа проектобюджет за 2026 г.

Призоваваме всички хора на протест в 18:00 ч. утре, за да бъде блокирано това безобразие финално и да не им позволим да откраднат 20 милиарда дългове, които са заложени в този бюджет, каза той.

Свързани статии

На въпрос на БТА кой вариант на бюджет се предлага, Василев каза: "Всичките варианти са крадливи и нито един от тях не трябва да бъде приет".

Бюджетът, който беше повод стотици хиляди хора да излязат в градовете, сега ще бъде приет, каза и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Той също каза, че поради тази причина утре ще има протест на Ларгото в София.

Много е важно да кажем, че уредникът на музея на социалистическите бюджети току-що реши България да приеме този крадлив бюджет, заяви Мирчев. По думите му уредникът на музея е казал на Бойко Борисов ГЕРБ да подкрепи предложението за внасяне на проектобюджета.

Свързани статии

Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавния бюджет за 2026 г. Точката беше предложена да влезе в дневния ред след консултации на председателски съвет, обяви тази сутрин председателят на Народното събрание Рая Назарян. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Асен Василев бюджет нагло гласуване крадлив
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem