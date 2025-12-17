Василев: Най-наглото гласуване, опитват се да си прокарат крадливия бюджет

Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент – за четвърти път управляващите се опитват да си прокарват крадливия бюджет. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Асен Василев от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). Той обяви, че е прието в дневния ред да се разгледа проектобюджет за 2026 г.

Призоваваме всички хора на протест в 18:00 ч. утре, за да бъде блокирано това безобразие финално и да не им позволим да откраднат 20 милиарда дългове, които са заложени в този бюджет, каза той.

На въпрос на БТА кой вариант на бюджет се предлага, Василев каза: "Всичките варианти са крадливи и нито един от тях не трябва да бъде приет".

Бюджетът, който беше повод стотици хиляди хора да излязат в градовете, сега ще бъде приет, каза и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Той също каза, че поради тази причина утре ще има протест на Ларгото в София.

Много е важно да кажем, че уредникът на музея на социалистическите бюджети току-що реши България да приеме този крадлив бюджет, заяви Мирчев. По думите му уредникът на музея е казал на Бойко Борисов ГЕРБ да подкрепи предложението за внасяне на проектобюджета.

Парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавния бюджет за 2026 г. Точката беше предложена да влезе в дневния ред след консултации на председателски съвет, обяви тази сутрин председателят на Народното събрание Рая Назарян.