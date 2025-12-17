Радостин Василев за боя в НС: Търпях, но се наложи да го отстраня

"Народен представител от "ДПС-Ново начало", без да е провокиран по никакъв начин, се надвеси над мен и почна да ме обижда. Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев след ритниците и юмруците, които "раздаде" на Гюнай Далоолу в началото на пленарното заседание.

"Най-вероятно е гледал мое интервю и се е разпознал", каза в кулоарите на парламента Василев и обясни, че в интервю е коментирал, че в парламента има хора, които не говорят български език.

“Той се опита мен да удари първи. Гърдите му висяха над главата ми. Левият ми крак е контузен. Със здравия раздадох. Поведението ми е абсолютно нормално“, каза лидерът на МЕЧ.

На въпрос дали е подходящо подобно поведение за институцията на Народното събрание, Василев запита: "А този депутат подходящо ли е да присъства в зала, с купени гласове? Всякакви методи вече срещу Пеевски и наглостта им са позволени", категоричен е Василев.