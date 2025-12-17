ГЕРБ и ИТН ще подкрепят предложението за индексация на доходите

Парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПГ на "Има такъв народ" ще подкрепят предложението на депутата от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев удължителният закон за държавния бюджет да има индексация на доходите, въпреки че твърдят, че е незаконно.

В момента в пленарна зала тече обсъждане на второ четене на законопроекта за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

По-рано днес Асен Василев от ПП-ДБ направи предложение между двете четения всички, които не са на минимална работна заплата и няма да получат увеличение чрез нея, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация.