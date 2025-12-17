IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

Паричната гаранция от 200 000 лв. за общинския съветник Стефанов е внесена

Делото е насрочено за 17 февруари 2026 г.

17.12.2025 | 18:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Паричната гаранция от 200 000 лева за общинския съветник Николай Стефанов е внесена, съобщиха за БТА от Окръжния съд във Варна. Делото, на което мярката „парична гаранция“ замени домашния арест на мъжа, бе гледано днес.

Свързани статии

Стефанов и общинският съветник Йордан Кателиев са обвиняеми за участие в престъпен сговор с цел получаване на облага заедно с кмета на града Благомир Коцев. Тримата бяха задържани на 8 юли по разследване за корупционно престъпление. На 12 юли Софийският градски съд постанови те да бъдат оставени в ареста. На 9 октомври Апелативният съд в столицата реши двамата общински съветници да бъдат поставени под домашен арест. Защитата им обжалва мярката пред Варненския окръжен съд, който днес определи парична гаранция от 200 000 лева за Стефанов и от 150 000 лева за Кателиев.

Разпоредителното заседание по делото, по което са обвиняеми двамата общински съветници и кметът на Варна, е насрочено за 17 февруари 2026 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

парична гаранция общински съветник Николай Стефанов Благомир Коцев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem