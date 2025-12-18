И седемте кандидати за европрокурор са допуснати до изслушване

Всички седем кандидати за европейски прокурор от България бяха допуснати до публично изслушване. Те в срок са представили документи за изисквания магистратски стаж и владеене на английски език на ниво B2. Това реши единодушно седемчленната комисия, назначена от министъра на правосъдието Георги Георгиев и председателствана от зам.-министър Стоян Лазаров, съобщиха от правосъдното министерство.

Кандидатите Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева ще бъдат публично изслушани по азбучен ред от комисията на 14 януари 2026 г., в залата на Висшия съдебен съвет (ВСС). Изслушването ще се излъчва в реално време, допълват от правосъдното ведомство.

На днешното заседание беше отхвърлено искане на следователя Бойко Атанасов за отвод на Калина Чапкънова - член на комисията от прокурорската колегия на ВСС, заради участието ѝ като докладчик в дисциплинарно дело срещу него.

Публичното изслушване е вторият етап от процедурата, след който комисията ще предложи три кандидатури за европейски прокурор. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което те се изпращат на компетентните органи на Европейския съюз (ЕС) за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г., се посочва още в съобщението.

Преди изслушването от Инспектората към ВСС ще бъде изискана справка за водени срещу кандидатите проверки и дисциплинарни дела за почтеност, конфликт на интереси, действия, накърняващи престижа на съдебната власт, както и за нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Тези материали нямат отношение към преценката за допустимост.

Членове на специалната комисия по подбора са главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, Вероника Имова и Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на ВСС, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия на съвета, проф. д.ю.н. Георги Митов от катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на Софйския университет „Св. Климент Охридски“.

Всички съобщения във връзка с процедурата се обявяват на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет, както и в специалната секция на страницата на ведомството.

Срокът за кандидатстване беше от 24 ноември до 12 декември. На 16 декември от правосъдното министерство обявиха, че седем души са подали документи в процедурата по избор.