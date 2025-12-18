Варна: Масово се паркира в нарушение на Зелената зона

Несъмнено въвеждането на зелени зони в градовете носи огромни ползи - подобрява качеството на въздуха, намалява шума, повишава биоразнообразието и много други. Въпреки това такива зони създават логистични затруднения на живущите в районите, високи такси, необходимост от постоянно следене, риск от глоби и потенциални проблеми при липса на мобилно покритие. Немалко са нарушенията на правилата, както е видно от постъпилите сигнали в платформата на Helpbook.info.

Ето какво ни написа наш потребител от град Варна: „Вече минаха повече от две седмици от началото на функциониране на Зелената зона във Варна, но фактически не се извършва достатъчен контрол за изпълнението ѝ. Масово се наблюдава паркиране в нарушение на положената маркировка, дори наличие на автомобили без валиден ГТП, които нямат никакво основание да са там. Това компрометира идеята за Зелена зона и е обидно и деморализиращо за гражданите, които надлежно си плащат абонамента и спазват правилата. Моля да се засили контрола и да се налагат съответните санкции на нарушителите, за да живеем в един хубав и нормално уреден град.“ (целият сигнал - тук)

Няколко дни по-късно става ясно, че положението никак не се е променило: „Съгласно последните наблюдения, повече от три седмици след началото на функционирането на зелената зона във Варна, се констатира, че не се осъществява достатъчен контрол за спазване на правилата за паркиране в обособените зони. Наблюдава се масово нарушение на маркировката за паркиране, включително паркиране в зелени площи, както и присъствие на превозни средства без валиден ГТП, които не са оправдани от необходимостта да се намират в тази зона. Тези нарушения подкопават основната цел на зелената зона и водят до деморализация на гражданите, които са заплатили абонамент и спазват нормативно установените правила.

Във връзка с гореописаното, настоятелно ви моля да предприемете необходимите мерки за засилване на контрола в съответната зона и за налагане на съответните санкции на нарушителите, с оглед създаване на нормални условия за паркиране и подобряване на качеството на живот в града.“ (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info и да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема.