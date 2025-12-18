IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 103

Сачева за промените в Семейния кодекс: Търси се баланс

Детските съдби са истинска и чувствителна тема, добави тя

18.12.2025 | 18:23 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева, която е председател на парламентарната социална комисия заяви, че промените в Семейния кодекс търсят баланс при защита на детето.

По-рано днес парламентът прие днес на второ течете промени в кодекса, които предвиждат възможност за споделено родителство.

"Днес приехме окончателно промени в Семейния кодекс, по които се работи повече от една година. Трудни текстове. Чувствителна тема. Истински човешки съдби. Детски съдби", коментира Сачева.

Депутатът добавя, че законът вече дава повече възможности детето да запази връзката си и с майката, и с бащата – дори след раздяла.

“Не по презумпция, не насила, а след преценка на съда, който остава този, който решава дали съвместното упражняване на родителските права е възможно и безопасно”, добавя още Сачева.

По думите ѝ, промените търсят баланс при защита на детето, яснота за правата и задълженията на родителите, повече отговорност, по-малко използване на децата като средство за натиск или отмъщение.

Свързани статии

Регламентирахме и нещо много човешко – връзката родител – дете не е само в определен ден и час, а може да се поддържа и чрез разговори, съобщения, дистанционна комуникация, посочва Деница Сачева.

Важно е и че съдът може да разрешава спорове, законът – да поставя рамки. Но нито един текст не може да замести нормалния разговор между майка и баща, подчертава тя. По думите ѝ, децата не трябва да плащат цената на нечии конфликти.

“Законът дава инструменти. От нас, възрастните, зависи дали ще ги използваме зряло. Промените влизат в сила от деня на обнародването им в “Държавен вестник“, завърши Сачева.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

социална комисия Семеен кодекс промени деца разделени родители Деница Сачева
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem