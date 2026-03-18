Шишков за Радев: Не става дума за клишета, а реална промяна

“Спортистите са изключително важна част от обществото. Аз също съм спортувал. Спортът дава такива качества, които животът няма как да ги даде. Когато влизаш в политиката с ясното съзнание, че ще направиш отбор, трябва да има ясен морал, да се пребориш с тази мафия в държавата - не е лесно. Трябва да го направиш с хора с характер и увереност, със силен екип”, каза кандидатът за народен представител от коалиция “Прогресивна България” арх. Иван Шишков.

Служебна власт

По думите му по време на служебните кабинети президентът Румен Радев (2017 - 2026 г.) е подбирал перфектно изпълнителите, които да преведат България през всяка политическа криза. Според Шишков спортистите са свикнали на честност и дисциплина и са готови на всичко, за да подкрепят каузата.

"Хората осъзнават, че единственият начин да си върнат държавата, е появата на президента Радев на политическия терен", каза арх. Шишков в предаването “Денят ON AIR”.

Той отбеляза, че утре ще излезе програмата на "Прогресивна България" и тогава всички ще разберем, че "не става дума за политически клишета, а за реална промяна".

"Вълната може да се вдигне само по един начин - работа на място, говорене с хората. Програмата е за българския народ - не е просто, за да управлява някой, а държавата да излезе от тази криза", подчерта бившият служебен регионален министър.

Корупцията и купуването на гласове

Пред Bulgaria ON AIR Шишков е на мнение, че купуването на гласове идва от корупцията. "С тези пари фалшифицират вота и се завърта изключително голям проблем за България”.

Арх. Шишков уточни, че за да има пари в държавата, трябва да има икономика и бизнесът да работи.

"Парите в държавата ще дойдат от бизнеса", смята той.

