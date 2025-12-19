IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мръсен въздух в София и Пловдив

Измерените ФПЧ в столицата са над 350 микрограма

19.12.2025 | 07:41 ч. 9
БГНЕС

През изминалата нощ в някои градове в страната бяха отчетени високи концентрации на атмосферни замърсители. В часовете около полунощ уредите в София са измерили над 350 микрограма на кубичен метър фини прахови частици.

В Пловдив този показател е достигнал над 400 микрограма, съобщава Нова тв.

Според индекса на Европейската комисия въздухът в двата най-големи града у нас е бил “изключително замърсен”.

Мъглите и тихото декемврийско време през последните дни са предпоставка за натрупване на замърсители в ниските атмосферни слоеве. Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък.

мръсен въздух фини прахови частици мъгла София пловдив
