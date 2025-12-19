IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПП търси доброволци за гаранти за честни избори

Кампанията е под мотото “Ще стане по този начин“.

19.12.2025 | 09:02 ч. 26
БГНЕС

Докато консултациите при президента все още текат и макар да няма яснота кога ще има предсрочни парламентарни избори, от “Продължаваме Промяната“ започнаха да организират изборния ден. В съобщение до медиите обявиха, че набират доброволци за гаранти за честни избори. 

"След като направихме първата стъпка към това да живеем в нормална европейска държава – вредното управление на Борисов и Пеевски подаде оставка, идва следващата ключова крачка – да опазим изборите от безобразия. Имаме исторически шанс да почистим България чрез демократични и честни избори. За да го постигнем, трябва да се включат всички", се казва в съобщението на ПП.

Според тях "този път не е достатъчно само да гласуваме – трябва да бъдем и пазители на вота”.

Кампанията за набиране на доброволци е под мотото “Ще стане по този начин“.

 

Продължаваме промяната честни избори набиране на доброволци Асен Василев протести
