Асен Василев попя, протестът в София свърши без шествие

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу управляващите в центъра на София. Организаторите посочиха, че няма да има шествие. От сцената пя и председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

По време на протеста беше отправен призив към хората да станат доброволци на евентуалните предсрочни избори следващата година, за да се гарантира честността на вота.

Когато се споменаваха имената на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов, на председателя на "Има такъв народ" Слави Трифонов и депутата от партията Тошко Йорданов протестиращи ги освиркваха.

Протестът от Съдебната палата за независимо правосъдие, организиран от инициатива "Правосъдие за всеки", се сля с протеста срещу управляващите.

Адвокат Велислав Величков, председател на "Правосъдие за всеки", от трибуната постави въпроса за нуждата от промяна на Изборния кодекс, за да има 100% машинно гласуване, както и за това да освободят постовете им Антон Славчев, председател на Комисията за противодействие на корупцията и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.