3-седмична ваканция за депутатите, първото заседание е на 14 януари

Заслужено или не, 51-то Народно събрание излиза във ваканция, която ще продължи три седмици. Днес беше последното пленарно заседание за тази година.

Така ваканцията започва на 22 декември и ще продължи до 9 януари 2026 година.

Първото пленарно заседание за новата 2026 година е насрочено за 14 януари, съобщи зам.-председателят на парламента Костадин Ангелов.

По-рано днес президентът Румен Радев съобщи, че ще връчи проучвателния мандат след Нова година.