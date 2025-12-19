IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
3-седмична ваканция за депутатите, първото заседание е на 14 януари

По-рано Радев каза, че проучвателните мандати ще връчи през 2026 г.

19.12.2025 | 14:50 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Заслужено или не, 51-то Народно събрание излиза във ваканция, която ще продължи три седмици. Днес беше последното пленарно заседание за тази година.

Така ваканцията започва на 22 декември и ще продължи до 9 януари 2026 година.

Първото пленарно заседание за новата 2026 година е насрочено за 14 януари, съобщи зам.-председателят на парламента Костадин Ангелов. 

По-рано днес президентът Румен Радев съобщи, че ще връчи проучвателния мандат след Нова година.

