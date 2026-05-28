Има ли връзка между пържените картофи и кръвното налягане?

Учените и до днес спорят доколко картофите са полезни или вредни за здравето ни. Част от по-ранни изследвания ги свързват с по-висок риск от затлъстяване, диабет тип 2 и високо кръвно налягане. Но други учени подчертават, че проблемът може да не е самият картоф, а начинът на приготвяне и общият хранителен режим.

Ново мащабно изследване на учени от Imperial College London разглежда именно този въпрос по-подробно. Те анализират данни от около 2700 души на възраст между 40 и 59 години от САЩ и Великобритания, като проучването изследва връзката между храненето и кръвното налягане.

Участниците са били проследени по отношение на това колко често консумират различни видове картофи - варени, печени, на пюре, пържени, картофен чипс и пържени картофи. Освен това учените са анализирали и цялостното им хранене, за да се прецени качеството на диетата, а не само влиянието на една конкретна храна.

Основният здравословен проблем, който се разглежда в изследването, е хипертонията. Високото кръвно налягане е особено опасно, защото често протича без симптоми, но увеличава риска от инфаркт, инсулт и бъбречни заболявания.

Резултатите показват, че варените, печените картофи и картофеното пюре не са свързани нито с повишено кръвно налягане, нито с по-високо телесно тегло. Това означава, че в умерени количества тези форми на картофи могат да бъдат част от балансирана и здравословна диета.

Напълно различна е картината при пържените картофи. При жени в САЩ по-високата им консумация е свързана с леко, но измеримо повишение на кръвното налягане. Горната граница е била средно с около 2,3 пункта по-висока, а долната с около 1,1 пункта по-висока. Освен това те са имали и по-висок индекс на телесна маса (BMI), което е индикатор за по-високо тегло и телесни мазнини. Интересно е, че този ефект не е наблюдаван при мъжете, нито ясно при участниците от Великобритания. Учените предполагат, че това може да се дължи на различия в начина на хранене, размерите на порциите, вида на използваните мазнини при пържене или цялостния стил на хранене в различните държави и групи.

Друг важен извод е, че контекстът на храненето има голямо значение. Пържените картофи са по-вредни, когато се консумират като част от нискокачествени диети - например заедно с преработени храни, солени закуски, сладки напитки и малко зеленчуци. В такива случаи връзката с високо кръвно налягане и наднормено тегло е по-силна. Обратно, когато пържените картофи са част от по-балансирано хранене, богато на фибри, зеленчуци и полезни мазнини, негативният ефект отслабва.

Учените обясняват и биологичните механизми: пърженето увеличава калорийността и съдържанието на мазнини в картофите, а при определени температури могат да се образуват вещества, които влияят негативно на кръвоносните съдове и възпалителните процеси в организма. В същото време картофите съдържат важни хранителни вещества - калий, витамин C и фибри. Калият например помага за регулиране на кръвното налягане, като балансира ефекта на натрия (солта) в организма.

Основният извод на изследването е, че картофите сами по себе си не са "лоша" храна. По-важни са начинът на приготвяне, количеството и цялостният хранителен режим.