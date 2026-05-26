Демерджиев обяви чистка в МВР и безкомпромисна борба с нарушенията в системата

Имаме проблеми не само в Главна дирекция "Национална полиция", а и в много от структурите на МВР, но знаем кои са те и скоро ще ги решим. Хората, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, където ще участва в национално съвещание на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Реформата в МВР ще има два етапа. Има структури с очевидни проблеми, има структури с дублиращи се функции и те ще бъдат подобрени незабавно.

"Наясно сме с проблемите, трябва ни малко технологично време, за да решим тези въпроси", добави Демерджиев.

"Изборите свършиха, сега ще си набележим приоритетите, които заявихме ясно още при встъпването. Ще набележим мерките за реализиране на тези приоритети и ще създадем организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да работят за тяхното реализиране", каза министърът.

За пропуските и залавянето на прокурорския син

"Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов беше на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), която създаде организация. Дълго време работи по случая и успешно го реализира", каза той.

На въпрос кое звено е подпомагало задържането на Михайлов, известен като "прокурорския син", Демерджиев отговори, че е ясен голяма част от кръга от хора, които са го подпомагали. "Говорим за доста души, той се е укривал професионално", добави министърът.

Конкретно за ГДНП главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че в петък адвокат Зорница Костова е поканена да изложи твърденията, които бяха изнесени в национален ефир във връзка с Васил Михайлов и укривал ли се е той благодарение на предварителна информация и съдействие от хора в системата на МВР.

"Твърдения изсипани първо в медиите, без да бъдат проверени, ние няма да приемаме", заяви главният секретар.

"Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа си позволява да нарушава закона", закани се Демерджиев.

Трагедията в Благоевград

Относно инцидента с 16-годишното момиче, което загина в Благоевград, вътрешният министър каза, че ще бъдат извършени всички необходими действия. МВР ще бъде безкомпромисно в борбата с наркоразпространението.

"Не може повече да си позволим да губим животите на нашите деца. МВР ще направи необходимото, но и обществото трябва да се осъзнае, ако няма сигнали, няма действия в училищата – няма как да стигнем до резултати, каза още Демерджиев и обеща да бъде засилена превенцията.

Старши комисар Илия Тупаров от ОД на МВР Благоевград съобщи, че младежите са си поръчали LCD по интернет, чрез приложението "Телеграм".

"Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 часа е започнал купонът и никой не е подал никакъв сигнал. Ние не може да покрием цялата област, виждаме грешките, анализираме ги, но обществото трябва да бъде по-активно", каза Тупаранов.

"Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно. Един сигнал на 112 коства едно обаждане – по-добре да не си сигурен, но да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия – да събираме деца по земята, паднали от петия етаж", каза от своя страна Иван Демерджиев.

Вътрешният министър добави, че ще се установят всички факти и обстоятелства за случая в Благоевград.

Той съобщи, че състоянието на 17-годишното момче, пострадало при падане от жилищен блок в Благоевград, се подобрява. При беседата с психолозите обвиняемият извършител е казал, че няма никакви спомени.

"Противодействието е наша задача, но превенцията е обща задача", повтори Демерджиев. |

По повод бедствията в страната през последните дни Демерджиев коментира, че ще бъдат предприети мерки за предотвратяването на подобни кризи.