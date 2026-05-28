На 39 години: Новак Джокович подобри рекорд на Роджър Федерер

Новак Джокович (Сърбия) подобри рекорда на швейцареца Роджър Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от Големия шлем.

Джокович се класира за третия кръг на Откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на домакините Валентин Ройе с 6:3, 6:2, 6:7(7), 6:3 за три часа и 47 минути.

Това беше 120-ият мач на легендарния сърбин на турнира.

Предишният рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от Големия шлем беше на Федерер, който игра 119 пъти на "Уимбълдън".

Сърбинът стана и едва четвъртият тенисист в професионалната ера, достигнал до третия кръг в Париж след 39-ия си рожден ден, но целта му е много по-дългосрочно представяне в състезанието.

Осмият поставен Алекс де Минор от Австралия и 11-ият в схемата руснак Андрей Рубльов достигнаха до третия кръг в Париж. Де Минор продължи напред след отказване на белгиеца Александър Блокс, докато Рубльов преодоля Камило Уго Карабели (Аржентина) с 6:1, 1:6, 6:3, 7:6(5) за три часа и девет минути игра.

Австралийският тенисист ще се изправи срещу 26-ия в схемата чех Якуб Меншик в третия кръг. Меншик, който бе затруднен от сериозни крампи на краката, отстрани аржентинеца Мариано Навоне с 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6(11) в двубой, продължил четири часа и 41 минути.

20-годишният чех, който е последният, победил Яник Синер в Доха през февруари, остана да лежи на корта няколко минути след успеха и се наложи медицинският персонал да му помогне да стане.

Третия достигна и руснакът Карен Хачанов, преодолял Марко Трунгелити от Аржентина със 7:6(5), 5:7, 6:1, 7:6(4) и сега очаква мач срещу Йеспер де Йонг (Нидерландия), който се справи с италианеца Федерико Чина с 6:3, 6:1, 6:3.