Радев връчва първия мандат след Нова година, обяви се за 100% машинно гласуване

19.12.2025 | 10:38 ч.
Снимка: БГНЕС

Президентът Румен Радев ще връчи първият мандат след нова година. Това обяви той след края на консултациите си, като последни в президентството влязоха "Величие". 

"Приключиха консултациите с парламентарните сили. Всеобщо е мнението, че доверието в 51-то НС е изчерпано, диалогът - разрушен, а предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта", заяви държавният глава. 

Той се обяви в подкрепа на 100% машинно гласуване.

"Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес, който бе тежко компроментиран и в резултат на манипулации цяла една партия, като "Величие", не беше допусната до полагащото й се място в Народното събрание. Очаквам партиите да спазят своя ангажимент, който поеха по време на консултациите, и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективният фактор при гласуване и отчитане на гласовете. А това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките", каза Радев. 

По думите му управляващите са подели кампания "да прехвърлят върху други собствената си вина" за несправянето и провала при повишаването на цените и дълговата спирала. 

"Крайно неподчтено и наивно е да обвиняваш и наказваш финансово хората от протеста, с надеждата да ги настроиш срещу своите политически опоненти. Българите помнят срещу кого и срещу какво масово протестираха. Те помнят, и няма да забравят, кой и как ги докара до това положение. Властта, която налагаше на сила своите интереси и решения, без да се съборазява с българските граждани, следва да носи своята политическа отговорност до край. До встъпването в длъжност на следващото служебно правителство, без да абдикира от конституционните си задължения", допълни президентът.  

"Предстои Рождество Христово и политическото ожесточение трябва да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците. Ще връча първия мандат след Нова година", обяви Радев. 

